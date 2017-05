Singen-Bohlingen Bohlinger Biber ganz nah an der Kamera - mit Video!

Filmteams und Fotografen schauen mit Verwunderung nach Bohlingen. Während die Profis nächtelang oft vergeblich an Gewässern warten, um einen Blick auf den Biber zu bekommen, scheinen Spaziergänger im Singener Ortsteil mehr Glück zu haben.

Roland Müller dreht täglich mit seiner Hündin Celine eine Dorfrunde. Bei der Aluminiumbrücke, am östlichen Ortsrand nach der Gartenmanufaktur Siegwarth, stockte ihm vor zehn Tagen an einem Morgen der Atem. Direkt unterhalb der Brücke, die über die Aach führt, schwamm ein Biber an der Uferböschung hin und her "Es ging so schnell, ich konnte noch zwei Fotos machen, dann war der Biber nicht mehr zu sehen", beschreibt Roland Müller den spannenden Augenblick. Martin Wehrle hatte ebenfalls schon das Glück, einen Biber direkt vor seinem eigenen Garten in der Bohlinger Ortsmitte gegenüber dem Gasthaus Sternen zu beobachten. "Keine zwei Meter unterhalb der Gartenmauer machte sich das Tier an einem Weidenbusch zu schaffen, biss mehrere Äste ab und zog diese in die Aach hinein", erinnert er sich. Martin Wehrle machte mit dem Handy Aufnahmen und filmte den Biber bei seinem Werkeln, das Tier liess sich deswegen nicht stören. Für Experten ist es erstaunlich, dass die Tiere, die eigentlich nachtaktiv und menschenscheu sind, immer häufiger an Siedlungen und Ortschaften gesehen werden.

Die freudigen Begegnungen zwischen den Nagetieren mit Spaziergängern und Anwohnern, wie in Bohlingen, sind nur die eine Seite der Medaille. Die Wiederansiedlung des Bibers sehen viele Menschen im Land eher kritisch, denn vor allem die Forstleute und Landwirte haben mit dem Biber massiv Probleme bekommen. Diese Berufsstände beklagen von den Nagetieren verursachte Schäden, zum Beispiel am Stamm angefressene oder umgestürzte Streuobstbäume, durch die vom Biber errichteten Dämme überschwemmte Wiesen-, Äcker- und Waldbestände. In den teils kontroversen Diskussionen mit Naturschützern fordern die betroffenen Landwirte ein neues Biber-Management, damit die Population des Bibers in den Griff in den Griff bekommen wird. Nachdem selbst Landes-Agrarminister Peter Hauk (CDU) öffentlich über die Bejagung der Nagetiere nachgedacht hat ist der Biber erst recht in aller Munde. Nach Angaben des Ministeriums hat sich sein Bestand in Baden-Württemberg seit 2008 von 1000 auf 3500 erhöht.

Der Kurzfilm zeigt einen Biber am Aachufer in der Ortsmitte von Bohlingen beim Gasthaus Sternen, als das Tier Äste eines Weidenbusches abbiss:



Reinhold Müller, Betreiber der familiengeführten Bohlinger Dorfmosterei, beklagt wie andere Bohlinger Grundstücksbesitzer zwar selbst einige vom Biber angenagte Streuobstbäume, doch er schlägt bei diesem sensiblen Thema mildere Töne an. "Ich sehe das nicht so eng, die Natur regelt die Population von alleine, es wird keine Überhäufung von Bibern geben", ist sich Reinhold Müller sicher.