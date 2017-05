Singen-Bohlingen Bodenseeumrundung: Slim Gamh-Drid ist bei Kilometer 500 angekommen

Der Bohlinger Rennradfahrer umrundet seit exakt 20 Stunden nonstop den Bodensee.

Slim Gamh-Drid aus Singen-Bohlingen muss auf seiner Benefizfahrt dreimal nonstop um den Bodensee teils heftig kämpfen. Nicht weil er sein Ziel, den Bodensee dreimal zu umrunden nicht schaffen würde. Doch heftige Wittterungseinflüsse mit teilweise starkem Regen, Gegenwind und technischen Schwierigkeiten an seinem Begleitfahrzeug machen dem Spitzenathleten schwer zu schaffen.Es geht ihm gleich wie den Menschen, welche durch eine schwere Erkrankung plötzlich aus der normalen Spur im Leben gerissen werden. Blutkrebs - dieser teuflischen Erkrankung sind viele Menschen ausgesetzt. Slim Gamh-Drid will mit seiner Benefizfahrt darauf aufmerksam machen und die Menschen rund um den Bodensee zum Spenden motivieren. "Geld sammeln, damit sich Menschen typisieren lassen können, um einem erkrankten Menschen mit einer Knochenmarkspende zu helfen", sagt Slim Gamh- Drid zu seiner Aktion. Dafür will er 24 Stunden nonstop in die Pedale treten und kämpfen wie andere Erkrankte ebenfalls kämpfen müssen.Seit dem gestrigen Samstag, 13. Mai sitzt Slim im Sattel, in 6 Stunden hat er zusammen mit sechs weiteren Radlern mit einem sagenhaften Schnitt von 33,3 Stundenkilometern den Bodensee umrundet. Heute Nacht ging es auf die zweite Runde, die von Pech überschattet war. Das Begleitfahrzeug hatte kurz vor Lindau nachts um 1.00 Uhr einen Reifenschaden und blieb liegen. Ein Ersatzfahrzeug für sein Unterstützerteam musste aus Bohlingen gebracht werden.Mit über 90- minütiger Pause im Regen ging es dann weiter. In Rorschach versagte die Batterie an der Beleuchtung und Slim musste erneut unfreiwillig vom Rad, weil er in der Dunkelheit nicht fahren kann. Verspätet und sichtlich erschöpft kam Slim Gamh-Drid heute früh um 6.50 in Bohlingen an - nach einer Aufwärmpause und mit Verpflegung gestärkt, ging es um 7.28 Uhr zur dritten Seeumrundung. Jezt ist er aktuell bei Kilometer 500 angelangt - wenn alles gut gehen sollte wird er bis ca. 15.00 in Bohlingen erwartet.Derweil gibt es in Bohlingen vor der Aachtalhalle ein Platzkonzert mit verschiedenen Musikkapellen und Bewirtung. Besucher sind dazu herzlich eingeladen.