Singen Bockbierfest: Die Lust am Feiern und Tanzen

Der Musikverein Überlingen am Ried beendet als erster Verein die Fastenzeit mit dem 8. Bockbierfest

Singen-Überlingen am Ried – In Bayern ist das Tradition, in Überlingen am Ried hat die Tracht den Stellenwert eines Kostüms: "Das ist wieder eine Gelegenheit, nach Fasnacht meine Tracht auszuführen", sagte Katrin Rimmele aus Friedingen beim Bockbierfest des Musikvereins Überlingen am Ried. Sie trug eine Lederhose, dazu eine schlichte Weste als Oberteil. Dirndl wär nichts für sie, sagt sie. Diese Tracht stamme nicht aus Bayern, sondern aus dem Württembergischen.

Mit der achten Auflage des Bockbierfests eröffnete der Musikverein Ried die Party-Saison. "Ab Aschermittwoch ist nichts los, wir verkürzen die Wartezeit, bis die Feste wieder richtig losgehen", erklärt Vorsitzender Klaus Rimmele den Zeitpunkt. Und natürlich wurde wieder Bockbier vom Fass gezapft. Schon zum Bieranstich zur musikalischen Umrahmung des Musikvereins Mühlhofen am Samstag des Festwochenendes waren die ersten Gäste in der Riedblickhalle zur Stelle. Und das überwiegend in Dirndl und Lederhose gekleidet. Das männliche Pendant zum Dirndl hat sich auch bei Frauen etabliert. Jessica Wohlert aus Singen verriet: "Heute hatte ich Lust auf Lederhose, die ist bequemer".

Wiegten sich einige Gäste schon zur Eröffnung im Takt der Musik des MV Mühlhofen, tanzte bei Einsatz der Partyband "Lemongras" das erste Pärchen schwungvoll drauflos. Auch das letzte Eis schien gebrochen, schon nach einigen Titeln des abwechslungsreichen Repertoires wurde frohgestimmt mitgeklatscht und mitgesungen. Die Stimmung stieg, und auch die Gäste an den Tischen ließen sich von der ausgelassenen Fröhlichkeit mitreißen. Das Bockbierfest brachte waschechte Volksfest-Stimmung in die Halli in Überlingen am Ried.

Am Sonntagvormittag ging es mit einem Weißwurst-Frühschoppen gleich weiter, für flotte musikalische Unterhaltung sorgten der Musikverein Winterspüren und Marco Geigges.