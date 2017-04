Singen Blasmusikverband Hegau Bodensee feiert 125 Jahre

Im Jahr 2018 ist ein großes Blasmusikertreffen in Singen geplant. Höhepunkte sind Konzerte, ein Festumzug durch die Stadt und Wertungsspiele. Die Vorbereitungen laufen bereits

Singen – Wer 125 Jahre alt wird, darf sich zu diesem Anlass schon etwas wünschen. Das gilt auch für einen Blasmusikverband. Der Blasmusikverband Hegau-Bodensee feiert 2018 sein 125-jähriges Bestehen und die Verantwortlichen im Verband wünschen sich ein großes Fest mit viel Musik, an dem möglichst alle musizierenden Mitglieder im Bezirk teilnehmen. Ursprünglich ist es Jürgen Schröders Idee gewesen. Der stellvertretende Vorsitzende des Blasmusikverbands ist der Meinung, dass man den 125. Geburtstag des Verbands nicht ohne ein deutliches Zeichen verstreichen lassen kann: eines für die Musik und das gemeinsame Musizieren. Den ersten Schritt unternahm Schröder sofort – er informierte die Singener Musikvereine. „Ich bin nicht bei allen auf Begeisterung gestoßen“, berichtet er. Vier von sieben Kapellen hat er jedoch überzeugen können. Sie sind nun beim Organisationsteam dabei. Andere zeigten weniger Interesse.

Die Planungen zum Festprogramm sind inzwischen weit fortgeschritten. Es wird von Freitag, 8. Juni, bis Sonntag, 10. Juni, in Singen veranstaltet. Den Auftakt macht ein Platzkonzert auf dem Rathausplatz in Singen am 8. Juni. Am Samstag finden dann Wertungsspiele statt. Dabei werden jeweils vier Kapellen an verschiedenen Standorten spielen. Die wichtigste Bedingungen bei allen Vorhaben formuliert Schröder so: „Wir wollen die Musik zu den Leuten bringen“. Daher soll in diesem Jahr auch die Marschmusik bewertet werden. Es komme gar nicht mehr so häufig vor, dass die Kapellen das Musizieren beim Marschieren üben, erläutert Schröder. Es sei aber eine gute Gelegenheit, die Musikvereine in die Fußgängerzone zu bringen, wo sie nach Vorschrift marschieren sollen. Am Samstagabend wird es dann mit dem Auftritt der Gruppe Mnozil Brass einen Top-Act geben, der jetzt bereits sehr nachgefragt sei.

Einen weiteren Höhepunkt bildet der Sonntag, an dem sich an einen ökumensichen Gottesdienst ein Festumzug anschließt. „Wir haben das Ziel, alle Mitglieder des Blasmusikverbands nach Singen zu bringen“, formuliert Jürgen Schröder seine Ambitionen. Das wären 4000 Musiker in 85 Musikkapellen, die durch die Innenstadt ziehen und musizieren. Auch abwechslungsreich und unterhaltsam soll der Festumzug sein. „Deshalb haben wir auch einige Guggenmusiken angesprochen, auch der ein oder andere Fanfarenzug darf dabei sein“, berichtet Schröder. Zudem hat er die Kapellen der Partnerstädte angeschrieben, um internationale Beteiligung zu erreichen. Musikgrupen aus La Ciotat, Italien und Malta sowie Österreich haben sich angekündigt. Auch die Stadt Singen ist an den Planungen beteiligt. Auf Anfrage bestätigt Catharina Scheufele, Fachbereichsleiterin Kultur bei der Stadt, dass der neue Kulturschwerpunkt 2018 die Musik in den Mittelpunkt stellen wolle: "Wir stecken derzeit mitten in den Planungen". Der wichtigste Anlass für diesen Kulturschwerpunkt sei das 125-jährige Bestehen der Blasmusikverbands Hegau-Bodensee. Jürgen Schröder ist es ein Anliegen, die Blasmusik stärker ins Bewusstsein der Menschen zu bringen. Deshalb will der Verband an den Festtagen ein Info-Mobil aufstellen lassen, in dem Jugendliche und Erwachsene Instrumente ausprobieren können. Die Nachwuchssorgen seien meist noch nicht unüberschaubar groß. Der Erfolg hänge aber stark vom Verein ab. "Man muss einen Verein interessant gestalten, sonst kommen die Leute nicht", sagt Schröder. Im MV Überlingen am Ried unternehme man beispielsweise regelmäßig Ausflüge.

Kleinere Vereine haben mit der Teilnahme etwa am Wertungsspiel größere Schwierigkeiten. Harald Kucharz, Vorsitzender des MV Allensbach, sieht für seinen Verein andere Schwerpunkte: "Für ein Wertungsspiel proben viele Vereine für drei Stücke ein halbes Jahr lang. Wir haben die Besetzung nicht, dass wir eine Chance hätten zu gewinnen." Stattdessen konzentriere man sich auf ein Konzert in zwei Jahren. Die Ausbildung junger Mitglieder koste viel Kraft: "Wir kämpfen um jeden Zögling. Bei zehn Jugendlichen sind wir froh, wenn ein bis zwei bleiben."

