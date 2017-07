Singen Biker stürzt in Singener Kreisverkehr

Biker stürzt in Singener Kreisverkehr

Autofahrerin wird von der Sonne geblendet und übersieht Motorradfahrer

Weil sie, wie die Polizei vermutet, von der Sonne geblendet wurde, hat eine 25-jährige Renaultfahrerin am Montag gegen 7.15 Uhr aus Richtung Rielasingen kommend beim Einfahren in den Kreisverkehr der K6158/K6157 einen bereits im Kreisverkehr fahrenden 34-jährigen Yamaha-Fahrer übersehen. Der Motorradfahrer konnte einen Zusammenstoß noch verhindern, stürzte dabei jedoch auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht. An seinem Zweirad entstand ein Schaden von rund 1000 Euro.