Singen Bewährung und Sozialstunden: 18-Jähriger Singener wegen räuberischer Erpressung verurteilt

Geld hat er genommen, aber die vereinbarten Drogen nicht geliefert. Ein 18-jähriger aus Singen ist zu einem Jahr auf Bewährung verurteilt worden. Die Zeugen selbst hatten einen unrühmlichen Auftritt vor Gericht.

Das Geständnis wirkte strafmildernd. Ein 18-Jähriger aus Singen ist vor dem Jugendschöffengericht wegen schwerer räuberischer Erpressung und Betrug zu einem Jahr auf Bewährung sowie 100 Sozialstunden verurteilt worden. Zwei Wochen Arrest, die das Gericht noch drauf legte, sollen den 18-Jährigen zum Nachdenken anregen. Das vergleichsweise milde Urteil verdanke er dem umfänglichen Geständnis, der Rückgabe des Geldes und der Entschuldigung bei den Brüdern, die er um ihr Geld betrogen haben soll, so Klaiber. Im Erwachsenenstrafrecht hätten ihm mindestens fünf Jahre Haft gedroht.

Der Angeklagte gab gleich zu Beginn bekannt, den Tathergang umfassend zu erläutern. „Mein Mandant will heute reinen Tisch machen“, kündigte der Rechtsanwalt an. So soll sich laut dem 18-Jährigen alles zugetragen haben: An einem Abend im August vergangenen Jahres habe er seine damalige Freundin in Singen zur Bushaltestelle gebracht. Dort sei er auf die beiden Brüder getroffen, die er im Laufe des Tatabends mit einem Schlagstock bedrohen sollte. Doch noch vor dieser Szene, hätten sie ihn nach Marihuana gefragt und ob er etwas verkaufen könne. Telefonnummern seien getauscht worden, später habe man sich am nahegelegenen Spielplatz bei der Johann-Peter-Hebel-Schule getroffen.

Richter ärgert sich über Zeugen

Die 16 und 17 Jahre alten Brüder hätten zu diesem Zeitpunkt bereits einen Joint geraucht. Einer von ihnen habe dem Angeklagten 90 Euro gegeben. Doch statt ihnen dafür, wie vereinbart, Cannabis zu geben, weigerte sich der 18-Jährige eine Gegenleistung für das Geld zu erbringen. Als die Brüder daraufhin "laut" geworden seien, habe er sie mit dem Schlagstock bedroht und unter Drohgebärden den Tatort verlassen. "Ich habe Mist gebaut“, räumte der 18-Jährige vor Gericht ein. Im Laufe des Verfahrens gab er das gestohlene Geld an die Geschädigten zurück und entschuldigte sich.

Richter Franz Klaiber wertete dieses Verhalten positiv. Die Brüder waren beide als Zeugen geladen. Doch machten weder der 16-Jährige noch der 17-Jährige eine besonders gute Figur vor Gericht. Der 16-Jährige, dessen Geld vom Angeklagten gestohlen wurde, verstrickte sich in haarsträubende Widersprüche, bestritt mehrmals, dass er Marihuana kaufen wollte. Er wisse nicht, wieso er am Tatabend so viel Geld bei sich gehabt hätte. Später gab er an, er habe Spiele für eine Konsole kaufen wollen. Auch dass er vor Gericht zwar zugab, gemeinsam mit seinem Bruder einen Joint geraucht zu haben, dies aber bei seiner Aussage bei der Polizei verschwiegen hatte, warf kein gutes Licht auf den Zeugen. „Ich glaube Ihnen nicht. Sie lügen“, erregte sich Klaiber. Der 17-jährige Bruder, der als zweiter Zeuge gehört wurde, machte die Situation nicht besser. Das Geld sei ein Geschenk des Vaters gewesen, sein Bruder hätte an dem Abend lediglich vergessen, es zu Hause zu lassen.

Nach Anhörung der Brüder wollten weder Klaiber noch die anwesende Staatsanwältin und der Rechtsanwalt weitere Zeugen hören. „Mir reicht es jetzt“, ärgerte sich Klaiber noch immer über die Brüder. In den Abschlussplädoyers sahen Staatsanwältin und Rechtsanwalt den Tatbestand der schweren räuberischen Erpressung erfüllt. Nach Anhörung eines Mitarbeiters der Jugendgerichtshilfe, der den 18-Jährigen als unreifen jungen Mann einstufte, folgten Richter und Schöffen der Empfehlung, den Angeklagten nicht nach Erwachsenenstrafrecht zu verurteilen.

Weil bis dato keine anderen Gewaltvorwürfe gegen den 18-Jährigen vorlägen, verurteilte das Gericht ihn wegen schwerer räuberischer Erpressung in Tateinheit mit Betrug zu einem Jahr Bewährung. Die Bewährung solle der Angeklagte nutzen, um einen Schulabschluss zu machen oder eine Berufsfindungsmaßnahme anzufangen, sagte Richter Klaiber mahnend.



Jugendschöffengericht