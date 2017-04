Singen Betrunkener liegt auf der Straße

Passanten haben am Sonntag, gegen 20.45 Uhr einen betrunkenen Mann von der Straße gezogen. Der 37-Jährige hatte sich bei der Feuerwehr auf die Hauptstraße gelegt.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, hatte der Mann, der sich kaum auf den Beinen halten konnte, zuvor versucht, vorbeifahrende Fahrzeuge anzuhalten. Die Polizeibeamten nahmen den 37-Jährigen in Gewahrsam. Er sei nicht mehr in der Lage gewesen, seine Personalien zu nennen. Aufgrund einer Schlüsselkarte eines Hotels, konnten die Personalien des Mannes schließlich festgestellt werden. Zudem machten die Beamten einen im gleichen Hotel wohnenden Arbeitskollegen des 37-Jährigen ausfindig, der sich anschließend um den Betrunkenen kümmerte.