Singen Betrunkener liegt auf dem Gehweg

Zeugen finden hilflosen Mann in der Berliner Straße und falsche Freunde behindern den Rettungseinsatz von Polizei und Rotem Kreuz

Völlig betrunken und bewusstlos wurde am Samstagabend gegen 21.15 Uhr ein 50-jähriger Mann in der Berliner Straße vor einem Geschäft von Zeugen auf dem Boden liegend aufgefunden. Laut Polizei war der Aufgefundene nicht mehr ansprechbar. Wie die Polizei weiter mitteilt, soll er zuvor an einer Geburtstagsfeier in der Nähe teilgenommen haben und dürfte auf dem Weg nach Hause gewesen sein, als er das Bewusstsein verlor.

Im Rahmen der Maßnahmen durch Polizei und Rettungsdienst soll es dann zu massiven Behinderungen gekommen sein. Bis zu zwanzig Teilnehmer der Geburtstagsfeier tauchten plötzlich am Ereignisort auf und sollen die Einsatzkräfte bedrängt haben. Wie die Polizei mitteilt, habe sich das Gerücht verbreitet, der Mann sei von der Polizei geschlagen worden. Mehrere Personen mussten laut davon abgehalten werden, den Rettungswagen zu betreten. Insgesamt mussten neun Polizeistreifen eingesetzt werden, um die Situation zu bewältigen und den Betrunkenen, der ansonsten nicht verletzt war, in eine Klinik einzuliefern.

Unterstützt wurde die Polizei vom 50-Jährigen Geburtstagskind. Der Mann war, wie es im Polizeibericht heißt, entgegen der übrigen Beteiligten nicht unter alkoholisiert und versuchte schlichtend einzugreifen. Ihm sei es auch gelungen, einen besonders aggressiven 36-Jährigen beruhigen und zu überzeugen, dass es sich bei den Vorwürfen gegenüber der Polizei um Falschmeldungen handele.