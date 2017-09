Singen Betrunkener fährt mit Rad über rote Ampel und wird von Auto erfasst

Ein 42 Jahre alter Radfahrer ist am Donnerstag, gegen 17.50 Uhr in der Ekkehardstraße von einem Auto erfasst worden, nachdem er die rote Ampel missachtet hatte.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, war eine 27 Jahre alte Autofahrerin an der Kreuzung mit der August-Ruf-Straße bei Grün losgefahren, als der Mann über die Straße fuhr und mit ihrem Auto kollidierte. Der 42-Jährige stürzte, blieb aber unverletzt. Als er versuchte, sich zu Fuß von der Unfallstelle zu entfernen, wurde er von Zeugen zurückgehalten, bis die Polizei eintraf. Die stellte bei dem Mann deutliche Anzeichen von Alkoholeinwirkung fest und veranlasste deshalb eine Blutprobe. Am Auto entstand ein Schaden von rund 1500 Euro.