Singen Betrunkener beschädigt Scheibe und beleidigt Polizisten

Sachbeschädigung, Beleidigung und Widerstand gegen Polizeibeamte: Ein 32-jähriger Betrunkener hat in der Nacht auf Donnerstag für Wirbel in der Singener Innenstadt gesorgt.

Der Betreiber eines Imbissstands in der Bahnhofstraße rief nachts um 2 Uhr die Polizei, weil er Betrunkene eine Glasscheibe am Imbiss beschädigt hatte. Der Mann flüchtete laut einer Mitteilung der Polizei Richtung Bahnhof und eine Streife fand ihn an der Kreuzung mit der Erzbergerstraße. Der 32-Jährige ignorierte die Polizisten, weshalb diese ihn festhalten und ihm schließlich Handschellen angelegen musste, weil er sich zur Wehr setzte. Er beleidigte die Einsatzkräfte massiv. Die Beamten nahmen den Mann auf die Dienststelle mit und übergaben ihn später seinen Angehörigen. Es laufen nun Ermittlungen wegen Sachbeschädigung, Beleidigung und Widerstand gegen Polizeibeamte.