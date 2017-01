Singen Betrunkener Verletzter randaliert an Silvester im Klinikum

Ein verletzter und alkoholisierter 56-Jähriger hat am Silvesterabend Ärger in der Notaufnahme des Klinikums gemacht und landete schließlich in einer Ausnüchterungszelle.

Der Mann war laut einer Mitteilung der Polizei zwei Mal dort. Erst war er gegen 20.30 Uhr nach einer Sachbeschädigung in Engen wegen einer Sprunggelenksverletzung dort, doch wollte sich nicht behandeln lassen und verließ das Krankenhaus mit einem Taxi.



Später am Abend war der Mann in eine Auseinandersetzung am Bahnhof verwickelt und wurde mit dem Rettungswagen in die Notaufnahme gebracht. Dort musste das Personal die Polizei zur Hilfe rufen, weil der Mann sich der Behandlung widersetzte und sich daneben benahm. Nachdem der Betrunkene zunehmend aggressiver wurde, nahmen ihn die Polizeibeamten in Gewahrsam. Sie mussten ihm auf dem Weg zur Dienststelle sogar Handschellen anlegen. Der 56-Jährige wurde zur Ausnüchterung in den Gewahrsamsräumen des Polizeireviers Singen untergebracht.