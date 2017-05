vor 2 Stunden SK Singen Betrunkene verursacht Unfall und lässt Auto auf der Straße stehen

Eine Autofahrerin ist am Mittwoch, gegen 0.30 Uhr in der Rielasinger Straße, kurz nach der Kreuzung zur Straße Moosgrund, gegen ein anderes Auto gefahren, das am rechten Fahrbahnrand abgestellt war.