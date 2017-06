Singen Betrunkene bespuckt Polizeibeamte

Wegen einer Trunkenheitsfahrt und Beleidigung hat sich eine 39 Jahre alte Frau zu verantworten, die Polizeibeamte in der Nacht zum Donnerstag, gegen 1.40 Uhr in Gewahrsam genommen haben.

Laut einer Pressemitteilung der Polizei war die Frau den Beamten in der Hadwigstraße aufgefallen, da sie mit dem Fahrrad Schlangenlinien fuhr. Ein Alkoholtest ergab bei der Frau einen Wert von mehr als zwei Promille. Auf der Fahrt ins Krankenhaus und in der Klinik habe die 39-Jährige die Beamten beleidigt und bespuckt. Nur mit zusätzlichen Kräften sei es möglich gewesen, der randalierenden Frau Blut abzunehmen. Im Anschluss verbrachte die Tatverdächtige auf richterliche Anordnung den Rest der Nacht in der Ausnüchterungszelle.