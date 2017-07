Singen Betrüger erbeuten Geld mit falschem Spendenaufruf

Eine 19-Jährige und ein 16-Jähriger sind in der Tiefgarage eines Baumarktes in der Georg-Fischer-Straße festgenommen worden. Sie hatten mit einer fingierten Spendenliste Geld gesammelt.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, sammelten die beiden angeblich für die Erbauungs eines internationalen Zentrums für Taubstumme, Behinderte und arme Kinder. Bei der bereits mehrfach in ähnlicher Art in Erscheinung getretenen 19-Jährigen stellten Polizeibeamte 60 Euro sicher. Gegenüber den Beamten räumten die beiden ein, das Geld für sich zu verwenden. Gegen sie wird wegen Sammlungsbetrug ermittelt. Die Polizei bittet Zeugen, die von den Personen angesprochen wurden, sich zu melden, Telefon: (0 77 31) 88 80. Außerdem warnt die Polizei vor diesen betrügerischen Sammlungen und rät, kein Geld zu spenden und unmittelbar die Polizei zu verständigen.