Singen Beste Stimmung ohne Instrumente

Die Band Fuenf präsentiert in der Gems ihr neues Programm "Fünf Engel für Charlie" und begeistert mit Comedy und Gesang

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Singen – Die weiß gekleideten Herren Pelvis, Memphis, Little Joe, Justice und Dottore Basso begeisterten die Besucher im fast vollen Saal des Singener Kulturzentrums mit einer zweistündigen A-Cappella-Pop-Comedy-Show vom Feinsten. Sie bezeichnen sich immer noch als Boygroup, obwohl Little Joe, der Jüngste, auch bereits ein Mittdreißiger ist. Die Band überzeugte durch ihre unterschiedliche Stimmen, Stimmungen und Charaktere.

Justice erklärte, dass es gar nicht einfach sei, ein neues Programm auf die Beine zu stellen. "Wir wollten keine Themen von der Straße nehmen, die andere Songwriter weggeworfen haben", begründete er, warum er ein Lied über Neurodermitis sang. Little Joe trug hingegen sehr leidenschaftlich im Stil eines Bluessängers den Song vom Thermomix vor. Die Band sang überwiegend deutsch, wobei sie vor allem die deutschen Schlager immer wieder auf die Schippe nahm. Ein Glanzpunkt setzte Dottore Basso mit "Sigi", einer Parodie auf den Falco-Hit Jeanny. Wenn der 47-jährige Senior der Band nicht selbst solo sang, sorgte er mit seinem gewaltigen Bass für den nötigen Klangboden. "Er hat von den fünf Sängern auch den größten Resonanzraum", scherzte ein Besucher in der vorderen Reihe. Die Band fasste mehrere Schlagermelodien zum Trinklied zusammen. Der Cindy und Bert-Hit "Immer wieder sonntags" wurde mit "fehlt die Erinnerung" ergänzt.

Immer wieder bezog die Band das Publikum ins Programm ein, was es dankbar annahm, mitklatschte, sang und applaudierte. Zum Beispiel studierten sie mit den Zuschauern einen indischen Tanz ein. Die Band ging noch der Frage nach, weshalb wohl englischen Lieder erfolgreicher sind als deutsche und kamen zum Schluss, dass das englische Zauberwort "Love" (Liebe) im Deutschen eigentlich nur durch das Wort Horst ersetzt werden muss. "Mit "The Caravan of Horst", begann das Horst Medley, das den offiziellen Teil abschloss. Das begeisterte Publikum ließ die fünf nicht ohne Zugabe von der Bühne und dankte ihre Leistung mit stehenden Ovationen.