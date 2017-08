Singen Besonderes Flair beim Sommerfest im Schlosspark

Nur einmal im Jahr ist der Schlosspark hinter dem Hegau-Museum geöffnet – das lockt die Besucher in Massen.

Singen – Die Helfer mussten sich sputen. "Schon eine Stunde vor der offiziellen Eröffnung waren die ersten Gäste da", freute sich Renate Knoblauch vom Helferteam des Museumsvereins über den Zulauf. Die Bankreihen im Schlosspark hinter dem Hegau-Museum füllten sich zusehends. Dazu der Blick auf das Schloss, dessen Fenster mit Einbruch der Dämmerung farbig erstrahlten. "Das Schlossparkfest ist das jährliche Highlight in Singen. Nur einmal im Jahr ist der Schlosspark geöffnet", sagt Barbara Hempel, die regelmäßig zu Gast ist.

Es ist die einzigartige Kulisse, die diesem Sommerfest ein ganz besonderes Flair verleiht. Umrahmt von hohen Bäumen liegt der historische Schlosspark wie eine Oase mitten in der Stadt. Christine Meyer war zum ersten Mal da und meinte: "Das Ambiente ist einfach toll. Dazu hat man sich viel Mühe gegeben, Atmosphäre zu schaffen." Mit der Dieter-Rühland-Band und Sängerin Dagmar Egger hatte der Vorsitzende Wolfgang Trautwein auch das richtige Händchen für die musikalische Unterhaltung. "Es ist wirklich toll. Es ist das fünfte Schlossparkfest und wir haben volles Haus." Mit so viel Anklang hatte Trautwein nicht gerechnet. Für die rund 350 Besucher mussten weitere Bankreihen aufgestellt werden. Es würden jedes Jahr mehr, viele Gäste hätten auch eine Beziehung zu Singen. So auch Kreisarchäologe Jürgen Hald, viele Fundstücke seiner Grabungen in der Region sind im archäologischen Hegau-Museum ausgestellt. Dort hat er auch seine Büroräume. Für Hald war es ein anregender Abend: "Mit vielen Gästen kommt es zu Gesprächen, sie interessieren sich für Geschichte und archäologische Ausgrabungen." Der Fragebogen zur Kulturkonzeption der Stadt wurde ebenfalls rege ausgefüllt.

Wolfgang Trautwein hat als großes Ziel ein Stadtmuseum im Blick, in dem die stadtgeschichtliche Sammlung gezeigt werden kann. "Um das zu erreichen, brauchen wir weitere Mitglieder", wirbt er für den Museumsverein.