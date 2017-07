vor 1 Stunde Susanne Gehrmann-Röhm Singen Besondere Fahrräder wecken die Neugier der Singener

Ganz besondere Fahrräder waren am Freitag in der Fußgängerzone zu sehen. Die Prototypen zogen viele Blicke von Passanten auf sich. Im Rahmen des 200-sten Geburtstags des Fahrrades gastierte die Jubiläumstour des Verkehrsministeriums auch in der Hohentwielstadt.