Aachtal/Bohlingen Bernhard Herbstritt verlässt das Aachtal

Aus gesundheitlichen Gründen hört Pfarrer Bernhard Herbstritt auf. Sein Nachfolger wird erst für Ostern 2017 erwartet. In der Zwischenzeit übernimmt ein Singener Theologe die Vertretung.

Auf die Katholiken in den Kirchengemeinden des Aachtals von Arlen, Bohlingen, Rielasingen, Worblingen und Überlingen am Ried kommen erschwerte Zeiten zu. Pfarrer Bernhard Herbstritt ist vor Wochen erneut erkrankt, damit ist die pastorale Leitung der Seelsorge Aachtal geschrumpft. Im neuen Pfarrbrief zu Weihnachten informierte Bernhard Herbstritt die Gläubigen im Aachtal und bedauerte seinen Entschluss, das Aachtal zu verlassen. Nach fast einem halben Jahr im Krankenstand zu Beginn dieses Jahres hatte der beliebte Pfarrer an Pfingsten seinen Dienst schrittweise wieder aufgenommen. „Leider habe ich meine gesundheitliche Stabilität überschätzt“, sagte Bernhard Herbstritt nun. Aufgrund seines erneuten Krankenstandes bat er Erzbischof Stephan Burger, ihn von seiner Aufgabe als Leiter der Seelsorge im Aachtal zu entpflichten. „Ich bin hier seit Herbst 2005 sehr gerne Seelsorger gewesen. Ich habe lebendige Gemeinden erlebt und großartige Mitarbeit und Menschen erfahren“, betonte der 59-jährige Pfarrer in seinem Wort an die Gläubigen. Pfarrer Bernhard Herbstritt hatte im September 2005 seinen pastoralen Dienst im Aachtal mit dem Kreuzfest in Überlingen am Ried begonnen. Nach der Aufgabe seiner Leitung wird er noch in diesem Winter seine Wohnung im Pfarrhaus in Bohlingen verlassen.

Wie geht es nun weiter in der pastoralen Leitung im Hegau? Die derzeitige Situation macht alle Gläubigen im Aachtal sehr betroffen. Wie vor genau einem Jahr zu Weihnachten 2015 schon einmal, stehen die fünf Pfarreien nun erneut ohne eigenen Pfarrer da, die Ungewissheit zerrt am Nervenkostüm der Mitchristen. Wie schon vor einem Jahr ist das Ordinariat bis zur Neubesetzung einer neuen Pfarrerstelle bemüht, eine gute Übergangslösung zu ermöglichen.

Seit einem Jahr hat Pfarrer Bernhard Knobelspies aus der Seelsorgeeinheit Singen schon den erkrankten Pfarrer Herbstritt vertreten. Er wird dies bis zum Antritt eines Nachfolgers weiter machen. Ihm zur Seite stehen die beiden Diakone Carmelo Vallelonga und Wilfried Ehinger, der zum Jahresende aber in den Ruhestand gehen wird. Ergänzt werden die Kirchenmänner von der seit September im Aachtal neu eingesetzten Gemeindereferentin Petra Kirchhoff. Einige Gottesdienste, wie die Christmette an Heiligabend um 17 Uhr in Bohlingen, wird Pfarrer Peter Stengele, Leiter des Referats Kunst, Kultur und Kirche in der Erzidözese Freiburg mit Sitz in Singen, übernehmen. Auch Vikar Sylvester Ugwu wird bis zum Ende seiner Aushilfe in ein paar Wochen zur Verfügung stehen.

„Voraussichtlich bis Ostern 2017 soll es einen Nachfolger für Pfarrer Herbstritt geben“, teilte Bernhard Knobelspies mit. Er hofft, dass es bereits bis Weihnachten Klarheit gibt, wie es im Aachtal personell weitergehen wird. Derweil hat der gemeinsame Pfarrgemeinderat der fünf Gemeinden zur gegenseitigen Unterstützung aufgerufen. „Die Gläubigen haben gelernt, mit der Hängepartie umzugehen, jetzt braucht es aber von Seiten der Diözese eine neue Perspektive“, brachte es der Pfarrgemeinderatsvorsitzende Franz Duffner auf den Punkt.

Die fünf Pfarreien

Ähnlich wie vielerorts ist in den fünf Pfarreien der Seelsorge im Aachtal die Anzahl der Katholiken rückläufig. In Bohlingen werden derzeit zum ersten Mal weniger als 1000 Katholiken gezählt. In Arlen gibt es 1282 Katholiken, in Bohlingen 990, in Rielasingen 2503, in Worblingen 2089 und in Überlingen am Ried 924. Aus der Erzdiözese Freiburg, zu der die Seelsorgeeinheit Aachtal gehört, sind im Jahr 2015 insgesamt 16 000 Katholiken ausgetreten. Mit 1,897 Millionen Gläubigen steht die Erzdiözese auf Platz drei der mitgliederstärksten Bistümer in Deutschland, hinter Köln und Münster. (hir)