Singen Bergungsarbeiten führten zu Straßensperrung bei Steißlingen

Skoda-Fahrer kollidiert mit Laster und muss verletzt ins Krankenhaus. Verkehrsbehinderungen während der Unfallaufnahme am Donnerstagmorgen

25 000 Euro Sachschaden und ein verletzter Autofahrer ist laut Polizei die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagmorgen gegen 7.15 Uhr an der Auffahrt von der Bundesstraße B34 auf die vierspurig ausgebaute Bundesstraße B33neu an der Anschlussstelle Steißlingen. Ein 24-jähriger aus Richtung Singen kommender Laster-Fahrer soll beim Abbiegen nach links auf die Auffahrt zur B33neu einen entgegenkommenden Skoda eines 40-Jährigen übersehen haben. Dabei prallte der Skoda mit der linken Fahrzeugfront gegen den abbiegenden Lastwagen. Der 40-jährige Autofahrer hat laut Polizei beim Aufprall Thorax-Prellungen erlitten und musste zur Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von 15 000 Euro, heißt es im Polizeibericht. Den Schaden am Laster schätzen die Beamten auf rund 10 000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die Straße zeitweise gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden.