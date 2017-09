Singen Beim Theaterfest gibt's eine Innovation: Die "Bretonische Küstenlandschaft" wird versteigert

In dieser Saison wird das Theater die Färbe die Komödie "Boeing Boeing" inszenieren. Peter Lüdi führt Regie

Singen – Das Theaterfest zu Beginn der Spielzeit im Theater "Die Färbe" bot in diesem Jahr neben der Vorstellung des Ensembles und des neuen Stückes auch eine nie dagewesene Einlage: Der ehemalige Narrenpräsident Hans-Peter Jehle versteigerte das Kunstwerk "Bretonische Küstenlandschaft", das Gero Hellmuth für das Stück "Die Spieldose" gemalt hatte. Das wird nicht der einzige Grund für die überaus zahlreichen Gäste gewesen sein, denn in der vergangenen Spielzeit gab es gleich mehrere Anlässe zum Feiern.

Veronika Netzhammer als Vorsitzende des Fördervereins gratulierte zum Publikumspreis 2017, den das Ensemble für die Aufführung des Stücks "Die Grönholm-Methode" bei den Privat-Theatertagen in Hamburg erhalten hatte. 2017 feierte Milly van Lit das 40-jährige Bestehen ihrer Ballettschule. Sie gründete das Unternehmen ein Jahr bevor Peter Simon das Theater eröffnete.

"Milly van Lit erbringt eine wichtige tanzpädagogische Arbeit in und für Singen und die Region und mit ihren Aufführungen eine großartige und wunderbare künstlerische Arbeit", sagte Netzhammer. Auch Oberbürgermeister Bernd Häusler beglückwünschte van Lit zu dieser Leistung. Mit Theater, Ballettschule und Kneipe sei die Färbe ein kulturelles Kleinod, das man damals einer Industrie- und Arbeiterstadt nicht zugetraut hätte.

Häusler stellte in seinem Rückblick die in Den Haag geborene Milly van Lit und ihre Lebensstationen vor, 1977 kam sie mit Peter Simon nach Singen. "Durch eiserne Disziplin, Motivation und ein gehöriges Maß an Selbstvertrauen ist es Milly van Lit gelungen, zusammen mit Peter Simon und dem Theater die Färbe etwas auf die Beine zu stellen, das einen erheblichen Beitrag zur positiven Entwicklung unserer Stadt geleistet hat", sprach Häusler seinen Dank aus. Ines Kuhlicke als langjährige Schülerin berichtete aus ihrer Arbeit mit Milly van Lit.

Dramaturgin Cornelia Hentschel stellte schließlich das neue Schauspiel-Ensemble vor, das sich mit einer szenischen Lesung aus Wilhelm Buschs "Maler Klecksel" präsentierte. Peter Lüdi als Regisseur der neuen Inszenierung verriet den Titel "Boeing Boeing" von Marc Camelotti, ein klassisches Boulevardstück.

Alle Augen richteten sich dann auf Hans-Peter Jehle und seine Assistentin Silke Scheufele am Auktionspult. Jehle scheute sich nicht zu sagen, dass es ihm als Pensionär nicht recht war, die Aufgabe zu übernehmen. "Aber nach der Widerspruch ausschließenden Bitte von Veronika Netzhammer gab es kein Entrinnen." Er solle wohl eine ergebnissteigernde Wirkung erzielen, um die prekäre Finanzlage der Färbe aufzubessern, mutmaßte er mit Humor.

Jehle gab daraufhin auch Tipps, wie man die 31 920 Quadratzentimeter große und 42,45 Kilo schwere Bildfläche unterbringen könnte. Für das mit 3000 Euro angesetzte Kunstwerk fand sich Reiner Kupprion als Abnehmer, der die Höchstsumme von 3600 Euro bot. Schmunzelnd kommentierte Jehle: "Ich bedanke mich bei mir, dass ich so viel erreicht habe."

Neue Saison

Im neuen Färbe-Stück "Boeing Boeing" führt Peter Lüdi Regie, es ist nach der Grönholm-Methode seine zweite Regiearbeit in der Färbe. Im Ensemble spielen Milena Weber und als neue Mitglieder des Ensembles Angelina Dill, Patrick Hellenbrand, Alexander Klages und Dina Roos. Sie ist die Frau von Elmar F. Kühling, der eine Auszeit nimmt. Die ersteigerte Summe von 3600 Euro für das Kunstwerk von Gero Hellmuth soll speziell für die Beleuchtung in der Färbe verwendet werden. (ros)