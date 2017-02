Singen Beim Rathaus-Karaoke zählt der Mut

Die Mühe, den Rathausplatz am Schmutzigen Dunschdig zu beleben, zahlt sich aus. Nach der Schulbefreiung strömten die Schüler zum Karaoke dorthin

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Es gehört schon eine Menge Mut dazu, sich auf eine Bühne zu stellen und vor ein paar Hundert Menschen einen Schlager zu schmettern. Aber in der Fasnacht ist eben alles ein bisschen anders, und so mancher große und kleine Narr wächst im lustigen Kostüm über sich selbst hinaus. So war es auch bei den fünf Schülergruppen, die zum Koraoke-Wettbewerb um die drei Klassenpreise im Wert von 100, 80 und 60 Euro angetreten.

Hannes Bliestle vom Tiroler Eck hatte die Moderation übernommen und trug mit eigenen Liedern – frei nach Udo Lindenberg – zur tollen Stimmung bei. Bliestle spornte die Schüler mächtig an. Sieger wurden schließlich die Jüngsten, die Sängerinnen der Klasse 2B von der Waldeck-Schule. Sie präsentierten die "Eiskönigin". Den zweiten Platz ergatterte die Klasse 5B der Ekkehardrealschule. Der dritte Preis ging an eine sechste Klasse des Friedrich-Wöhler-Gymnasiums. Und weil auch die "Traffic lights" von der Mettnauschule und die Altenpflegeschule den Schritt auf die Bühne gewagt hatten, wurde auch für sie noch schnell ein Trostpreis aus dem Hut gezaubert.