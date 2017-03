Singen Beim Kaufen kommt erst der Bauch und dann der Kopf

Karsten Brocke ist das Zugpferd des Singener Wirtschaftsforums. Der Verkaufstrainer macht sich Erkenntnisse der Hirnforschung für eine Neuausrichtung des Marketings zunutze – das ist ebenso erhellend wie witzig.

Herr Brocke, in Ihrem jüngsten Buch empfehlen Sie sogenannte Bevor-Sätze, um ein gutes Kommunikationsklima zu erzeugen. Bevor wir also ins Gespräch kommen: Sie freuen sich auf die Teilnahme bei Singener Wirtschaftsforum?

Ja aber selbstverständlich!



Dann erklären Sie doch mal in aller Kürze, was unter Neuromarketing zu verstehen ist.

Neuromarketing beschäftigt sich mit dem Wahl- und Kaufverhalten von Menschen. In der Werbung bedient man sich dafür der Mittel der Manipulation, im Supermarkt setzt man auf Verführung – da wird zum Beispiel die Fleischtheke in Rosa beleuchtet oder am Gemüse- und Salatbereich Sprühdampf eingesetzt. Dadurch sollen die Menschen emotional erreicht werden, etwa indem das Gefühl von Appetitlichkeit oder Frische erzeugt wird. Das ist bedeutsam, weil wir inzwischen wissen, dass jede Wahl, jede Kaufentscheidung emotional gesteuert wird. Im Gehirn gibt es dafür eine spezielle Region, man nennt es das limbische System.



Warum beschränken Sie sich auf den Supermarkt? Das limbische System springt ja wohl auch im sonstigen Leben an – zum Beispiel in der Politik.

Richtig. Nehmen Sie den Schulz-Effekt als aktuelles Beispiel. In der ersten Ansprache geht es immer um Bestätigung und das macht Martin Schulz sehr gut. Er nimmt sich zurück, dadurch fühlen sich die Menschen ernst genommen. Er sagt nicht, was er will, doch das ist in der ersten Phase auch nicht unbedingt notwendig. Wichtig ist die Wertschätzung des Gegenübers. Wissen Sie übrigens, wie ich das gerne nenne?



Nein.

Ich spreche gern vom Louis-de-Funès-Effekt. Dieses „Nee-Oh!-Aah!!!“ kennt jeder. Dadurch erreicht man die Menschen, allerdings geht dieser Effekt auch schnell wieder verloren. Deshalb ist es wichtig, die durch den Effekt erreichten Menschen relativ schnell zur Aktivierung zu bringen...



...bleiben wir noch ein bisschen bei Martin-Schulz- beziehungsweise dem Louis-de-Funès-Effekt. Solche Wirkungen werden auch beim Hamburger Fischmarkt erzielt...

Ja, allerdings funktioniert der Effekt hier im Wesentlichen übers Brüllen – immerhin empfinden die Leute das als einigermaßen lustig. Unabhängig davon aber ist der Hamburger Fischmarkt sicherlich ein gutes Beispiel für die Funktionsweise des Neuromarketings: Im Prinzip geht es bei dieser Ansprache um die Schaffung eines Klimas, in dem der Verkäufer als solcher nicht groß in Erscheinung tritt – eher geht es darum, die Kaufentscheidung der Menschen herbeizuführen. Im Fall des Fischmarkts kaufen im Grunde kein Produkt, sie honorieren eher das Lachen.



Spielt denn das Produkt überhaupt noch eine Rolle?

Doch, das bleibt in jedem Fall wichtig. Idealerweise werden dabei drei Kriterien erfüllt: Das Produkt muss der Kunde sich leisten können, es muss passen und es sollte benötigt werden.



Die Möglichkeiten des Neuromarketings reichen also nicht so weit, dass jemand mit der Absicht des Kaufs eines Luxus-Autos das Geschäft betritt und es mit einem Fahrrad – oder umgekehrt – verlässt?

Nein, das wird kaum funktionieren.



Was muss ein guter Verkäufer denn beherrschen?

Er muss die Präferenzen – man kann auch gern von Vorurteilen sprechen – seines Gesprächspartners kennen. Das ist die Basis, um den potenziellen Käufer aktivieren zu können – dass er tut, was er selbst gerne will. Es geht darum, bei ihm eine Art der Selbstverpflichtung zu erreichen.



Das hört sich gut an, aber handelt es sich dabei nicht um eine Beratungsfalle wie man sie hinlänglich aus dem Fachhandel kennt? Der Verkäufer berät, der Kunde geht und kauft dann die von ihm präferierte Ware dort, wo er sie am billigsten bekommt.

Das lässt sich nicht verhindern. Dennoch gibt es genügend Beispiele, in denen die Menschen die Werte wichtiger sind und davon ihre Kaufentscheidung abhängig machen. Diese Wertigkeit herauszustellen und beim Kunden ein entsprechendes Selbstwertgefühl zu erzeugen, liegt meiner Methode des „FAIRkaufsBROCKEn“ zugrunde. Der Kunde macht dabei nicht das, was der Verkäufer will, sondern der Verkäufer bringt den Käufer dazu, das zu tun, was dieser will.



Schöner Idealismus, aber geht’s in der Welt nicht eher vulgärmaterialistisch zu?

Klar, diese platten Formen der Verkaufe gibt es. Nehmen Sie zum Beispiel das Prekariats-TV – da wird auf Neid, Missgunst und Plattheiten gesetzt und das lässt sich auch als „Unter Haltung“ bezeichnen. Hier bewegt man sich im Grunde aber nicht mehr in der Werbung, sondern eher im Bereich der Propaganda.



Wer eignet sich für Ihre Art des Verkaufs?

Grundsätzlich sind wir alle Verkäufer. Jeder will den anderen überzeugen, alle vermarkten sich irgendwie und wenn man genau hinschaut, verkaufen wir uns bei unseren Lebenslügen sogar selbst. Zu den wirklich guten Verkäufern zählen ich nur ein, zwei oder vielleicht fünf Prozent. Bei der Mehrzahl dagegen handelt es sich um Verteiler oder Ausstaffierer. Um zur Spitze zu gehören, muss man Verkäufer aus Berufung sein und außerdem über viel Praxiserfahrung verfügen...



...und dabei fährt man nicht nur Erfolge ein. Wie war das in Ihrem Leben: Sind Sie oft gescheitert?

Aber sicher doch, ich bin mehrfach gescheitert. Ich halte das aber aus heutiger Sicht für völlig normal – nur so kommt man vorwärts und entdeckt Neues. Um das so zu sehen, bedarf es aber einer positiven Haltung gegenüber Veränderungen.



Das ist die bekannte Komfortzone, die man ungern verlässt. Gibt es eine solche Zone, die Sie nicht verlassen wollen?

(lacht) Ja. Ich war einmal sogar richtig mittellos und da wurde meine Bankkarte vom Bankautomaten eingezogen. Wenn das passiert, hört man wie die Karte in einen Behälter fällt. Das möchte ich nie wieder erleben.