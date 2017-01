Singen Beim Impro-Theater in der Gems entsteht die Szene erst auf der Bühne

Die Impro-Singers spielen in der Gems Improvisationstheater – und zeigen, wie man sich sogar vom Schlüsselanhänger einer Zuschauerin inspirieren lassen kann

Als das Bühnenlicht langsam die Bretter zu beleuchten begann, kannten die Schauspieler den Verlauf des Abends noch nicht. Aber sie sollten nicht lange ahnungslos bleiben. In den verschiedensten Kontexten zeigten sie ihr schauspielerisches Können. Dabei wurden sie stets von mit der Stimmung der Szenen wechselnder Klaviermusik begleitet, die ebenfalls live gespielt wurde. Die Impro-Singers, die im Studio der Singener Gems ihren ersten Auftritt in diesem Jahr boten, gingen entspannt an ihre Aufgabe. Sie zeigten eineinhalb Stunden Improvisationstheater, immer nah an den Vorstellungen des Publikums. "Wir scheitern heiter", begrüßte Regisseurin Cordula Mächler, doch zum Scheitern kam es nicht. Nach einer Einstimmung des Publikums begannen die fünf Akteure auf der Bühne mit dem Schlüsselanhänger einer Zuschauerin die Vorstellung.

"Das ist auch entspannend, da muss man sich keinen Text merken", bemerkte die Regisseurin, obwohl die ständige Bereitschaft, sich den weiteren Verlauf ausdenken zu müssen, auf der Bühne natürlich die Herausforderung sei. Die Art der Szene kam dabei von der Regie, die Stichworte aus dem Publikum, der Rest oblag den Schauspielern. Die interpretierten die Situationen nach ihrem Geschmack und stellten mit kreativen Assoziationen ihre Kollegen durchaus vor Herausforderungen. So geriet die Aufführung äußerst vielfältig. Von der augenklimpernden Begegnung im Kornfeld bis zu spritzender Gehirnmasse waren die verschiedensten möglichen oder unmöglichen Situationen vertreten.

Der Abend endete im Drama, mit dem Bühnentod der Truppe. Allerdings starben die Darsteller auf vielfältige, vom Publikum bestimmte Weise, die für Applaus und Gelächter statt Trauerstimmung sorgte.