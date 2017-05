Singen Bei der Trachtenkapelle Stetten tanzen die Zuhörer auf den Bänken

Beim Abend der Vereine im Rahmen des Singener Frühlingsfestes kommt trotz eines überschaubaren Publikumsandrangs gute Stimmung auf.

Zum Abend der Vereine war am anlässlich des Frühlingsfestes auf die Singener Offwiese eingeladen. Obwohl noch manch ein Verein aus Singen und der Umgebung im Zelt Platz gefunden hätte, war der Veranstalter Jose Perez sowohl mit der Besucherzahl als auch mit dem bisherigen Verlauf des Frühlingsfestes zufrieden. „Aufgrund der Witterungsverhältnisse und der Tatsache, dass donnerstags bisher keine Veranstaltung angeboten wurde, habe ich befürchtet, dass noch weniger Besucher kommen“, äußerte Perez, “aber die beiden Musikkapellen hätten einen besseren Besuch verdient.“

Dieser Meinung waren auch die Besucher im Festzelt. Bereits beim Musikverein Harmonie Beuren an der Aach unter der Leitung von Ralf Futterknecht wurde kräftig mitgeklatscht und bei der „Vogelwiese“ als Zugabe mitgesungen. Die Trachtenkapelle Stetten mit Dirigent Michael Mayer wurde danach ihrem Ruf „beste Stimmungsmacher im Hegau" gerecht und erreichte schnell, dass die Besucher sich nicht nur von ihren Plätzen erhoben, sondern auch auf die Bänke stiegen. Die Musiker mischten sich unters Publikum, bewiesen ihr Können auf dem Instrument und ließen bei Liedern wie „Ich bin ä Dorfkind und darauf bin ich stolz“ ihre kräftigen Stimmen ertönen.

Katharina Fuchs aus Singen besuchte mit ihrem Mann zum ersten Mal das Frühlingsfest: „Wir kannten die Trachtenkapelle Stetten nicht. Aber wir müssen sagen, die sorgen für eine tolle Stimmung.“ Natürlich gab es auch Besucher, die speziell wegen der Stettener zum Frühlingsfest kamen. So verriet Ulrike Schwarz, eine der sieben Frauen des Ehinger Fanclubs: „Wenn die Trachtenkapelle in der Nähe spielt, sind wir auch während der Woche dabei.“ Die Beweggründe für Simon Maier aus Singen, das Frühlingsfest zu besuchen, waren dagegen ganz andere „ ich wollte mit meiner Frau und Freunden einen netten Feierabend bei einem Bier und einem halben Hähnchen verbringen. Schade, dass so wenige Besucher da sind.“ Aber auch er ließ sich von der guten Stimmung anstecken, die im Zelt letztendlich vorhanden war.