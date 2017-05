Singen Baustart für Erweiterung der Wessenbergschule

Die Singener Wessenberg- und Pestalozzischule werden ab September zusammengelegt.

Nach dem verregneten Maifeiertag strahlten die Teilnehmer der Grundsteinlegung für die Erweiterung der Wessenbergschule am Dienstagmittag bei Sonnenschein um die Wette. Nach dem Startschuss sollen die Bauarbeiten zügig umgesetzt werden, sodass die Bildungseinrichtung für lernbehinderte Schüler zu Beginn des neuen Schuljahres eine wesentliche Verbesserung erfährt, vor allem durch die Einrichtung einer Mensa. Die können dann auch die geistig behinderten Kinder und Jugendlichen nutzen, die bisher in der Pestalozzischule unterrichtet wurden.

"Es ist zwar betrüblich, dass die Pestalozzischule aufgelöst wird, allerdings überwiegt die Freude, dass nun der Anbau der Wessenbergschule für eine gemeinsame Nutzung erfolgt", betonte der Singener Oberbürgermeister Bernd Häusler. Außerdem sei es als sehr positiv zu bewerten, dass viele behinderte Kinder in Inklusionsklassen, also in den regulären Schulbetrieb, eingebunden sind. Daher werde die Pestalozzischule nicht mehr benötigt. Seit dem Jahr 2014 habe sich der Singener Gemeinderat intensiv damit beschäftigt, die beiden Schulen zusammenzuführen.

"Es gab intensive Beratungen. In diesem Zuge hat das Gremium auch entschieden, die 50-Prozent-Stelle der Schulsozialarbeit für beide Bildungseinrichtungen zu verdoppeln", berichtete Häusler. So gibt es nun in der neuen Wessenbergschule einhundert Prozent Schulsozialarbeit. "Wir kommen einem großen Wunsch der Schule durch die neue Mensa nach und können dadurch den Ganztagesbetrieb auf neue Beine stellen", betonte Häusler. "Bisher waren die Schüler bei der Verpflegung Gäste der benachbarten Johann-Peter-Hebelschule", ergänzte er. Bei der Einrichtungen von Mensen gebe es in Singen noch vereinzelt Nachholbedarf, wie bei den Realschulen.

Etwas problematisch sei das aufgefüllte Gelände im Seewadel, einem früheren Eiszeitloch, auf dem die Schule erweitert wird. Das zwinge das beauftragte Singener Architekturbüro Mußgnug – Wirth – Kramer zu besonderen Maßnahmen, wie den Einbau von Gußpfählen. Der Erweiterungsbau mit einer Kubatur von gut 1000 Kubikmetern sei mit Kosten von etwa 650 000 Euro veranschlagt. "Wir hoffen, dass wir den Betrag einhalten können. Die anhaltend gute Konjunkturlage der Baubetriebe geht zu Lasten des Wettbewerbs und kann die Preise erhöhen. So gab es für den Einbau der Bodenplatten nur ein einziges Angebot", so Häusler. Ein begrüntes Flachdach trage ökologischen Gesichtspunkten Rechnung. Der eingeschossige Erweiterungsbau ermögliche auch einen barrierefreien Zugang. Durch eine Mensa-Terrasse könne das Essen auch im Freien eingenommen werden.

Sehr launig gab sich Rektorin Ursula Garz voller Vorfreude auf die Erweiterung der Schule, die auch die Einrichtung einer Bücherei vorsieht. "Innerhalb eines Graffiti-Projekts haben Achtklässler Bilder von Superhelden gemalt", berichtete sie, um dann die Werke auf Bau-Beteiligte umzumünzen und sie ihnen zu überreichen. "Seit den Osterferien sind ständig Vertreter des Bauprojekts vor Ort. Das wird sehr spannend, bis der Bau umgesetzt ist", erklärte Ursula Garz.

Die neue Schule

Die Singener Wessenbergschule ist bisher als Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt von lernbehinderten Kindern konzipiert. In der Pestalozzischule werden geistig behinderte Kinder unterrichtet und gefördert. Beide Einrichtungen werden zu Beginn des neuen Schuljahres in der Wessenbergschule zusammen gelegt. Die Wessenbergschule hat derzeit 57 Schüler, die Pestalozzischule 34. 41 behinderte Kinder sind in Inklusionsklassen in den regulären Betrieb von Singener Schulen eingebunden.