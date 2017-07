Singen Baugenossenschaft Hegau als Garant für bezahlbare Mietwohnungen

Das Singener Unternehmen versteht sich als "Marktregulativ nach unten". Dafür spricht der durchschnittliche Mietpreis von 5,67 Euro pro Quadratmeter – am westlichen Bodensee ein Schnäppchen-Angebot!

Singen – Für die Baugenossenschaft Hegau herrschen zurzeit traumhafte Marktbedingungen. Der bundesweite ebenso wie der speziell am westlichen Bodensee feststellbare Bedarf an Wohnraum ist groß, darüber hinaus befindet sich das Unternehmen mit Sitz in Singen in der komfortablen Lage einer idealen Gesellschaftsform. Als Genossenschaft hat der geschäftsführende Vorstand Axel Nieburg das Segment der bezahlbaren Mietwohnungen im Visier und hier steht ein überschaubares Angebot einer riesigen Nachfrage gegenüber.

Aus Sicht von Axel Nieburg schießt die aktuelle Diskussion um den Bedarf an Wohnraum am Gros der Nachfrage vorbei. Die vielfach als hoch empfundenen Mietpreise sowie die niedrigen Zinsen sorgen zwar für eine rege Bautätigkeit im Bereich der Eigentumswohnungen, die Mehrheit der potenziellen Interessenten gerät dabei aber an die Grenzen ihrer finanziellen Möglichkeiten.

Dabei hat der Chef der Baugenossenschaft nicht nur die Zuwanderer im Blick, auch für den durchschnittlichen Arbeitnehmer werde die Bildung von Eigentum unter Umständen zum finanziellen Abenteuer. "Wie sollen sich denn eine Zahnarzthelferin oder ein Mitarbeiter in einer Verwaltung oder im Büro eines Unternehmens solche Wohnungen leisten können", lautete seine rhetorische Frage bei der Präsentation der Wirtschaftsdaten des Unternehmens gegenüber Medienvertretern.

Für Axel Nieburg steht dabei fest, dass die Neigung zum Erwerb einer Eigentumswohnung mit der steigenden Mietpreisen zunimmt, wobei er die gesellschaftliche Funktion seiner Genossenschaft (auch mit Blick auf die sonstigen Mieten, siehe Grafik) als "Marktausgleich nach unten" definiert. Man könne diese Rolle auf dem Wohnungsmarkt aber auch verkürzt darstellen: "Wir sind die Mietpreisbremse." In Euro und Cent ausgerechnet bedeutet dies für die Mieter der Baugenossenschaft Hegau eine durchschnittliche monatliche Belastung von 391,55 Euro.

Diese regulative Wirkung hat allerdings ihre natürliche Grenze und sie lässt sich in konkreten Zahlen ausdrücken. Der genossenschaftliche Immobilienbestand lag zum Ende des vergangenen Jahrs in Singen, Stockach, Konstanz, Messkirch, Ludwigshafen und Rielasingen bei 198 Gebäuden mit insgesamt 1905 Wohnungen und 982 Garagen (oder rund 136 000 Quadratmetern an Wohn- und Nutzfläche). Die Möglichkeiten des Unternehmens sind damit jedoch noch nicht erschöpft. Der Bestand an verfügbaren Bauland liegt im Vergleich zum Vorjahr unverändert bei knapp 27 800 Quadratmetern, was sich in den Büchern mit einem Wert von etwa 2,4 Millionen Euro niederschlägt.

Neben den Bilanzzahlen gibt der Geschäftsbericht der Genossenschaft zugleich Aufschluss über die angebotene Wohnqualität. Trotz der günstigen Mieten investiert das Unternehmen beständig in die Modernisierung. Wie dem Bericht zu entnehmen ist, wurde der Wärmebedarf der Gebäude seit 2000 durch Investitionen im energetischen Bereich reduziert. Dazu gehört die kontinuierliche Umstellung auf Holz als regenerativen Energieträger, über den inzwischen knapp 70 Prozent des Wärmebedarfs gedeckt wird. In der Kohlendioxid-Bilanz, die maßgeblich für den Einfluss auf den Klimawandel ist, macht sich dies mit einem verringerten Ausstoß von 35 500 Tonnen bemerkbar.

Bei der weiteren Entwicklung will die Baugenossenschaft Hegau ihren Kurs fortführen. Insgesamt befinden sich mehr als 200 Wohnungsneubauten mit einem Investitionsvolumen von 45 Millionen Euro in Planung. Wie Axel Nieburg vorrechnet entspricht dies einer Erweiterung des Wohnungsbestands um 10 Prozent oder rund 40 Prozent der Bilanzsumme. Dabei will man behutsam mit dem Flächenverbrauch umgehen und beispielsweise die Möglichkeiten der Verdichtung und Wohnflächenoptimierung ausschöpfen. Dies wiederum entspricht laut Axel Nieburg der grundsätzlichen Unternehmensausrichtung. "Jedem Laien ist klar, dass auf teuren Grundstücken keine bezahlbaren Mietwohnungen entstehen können."

Die Baugenossenschaft Hegau und ihre nächsten Bauvorhaben in der Region