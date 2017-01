Mühlhausen-Ehingen Bauen berührt alle Lebensbereiche

Bürgermeister Hans-Peter Lehmann erläutert im Gespräch mit dem SÜDKURIER die Aktivitäten für Wohnen und Soziales in Mühlhausen-Ehingen.

"Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht", so lautet die Bilanz von Bürgermeister Hans-Peter Lehmann für das Jahr 2016. Der Rathaus-Chef von Mühlhausen-Ehingen macht im Gespräch mit dem SÜDKURIER beim Blick auf das vergangene Jahr einen zufriedenen Eindruck. "Es ist doch einiges geschafft worden", führt der Bürgermeister weiter aus: So konnte der Anbau der Kindertagesstätte St. Martin bezogen werden. Immerhin 1,3 Millionen Euro wurden für die beiden Kindertagesstätten St. Martin und St. Ursula ausgegeben. Und in den Bereich Nachwuchspflege fällt auch die teilweise Neugestaltung des Schulhofes.

Besonders stolz zeigt sich Lehmann über die Entwicklung des Gewerbegebietes "Im Kai". In der Nachbarschaft zum Neubau der Firma Deuer gesellen sich gleich zwei wichtige und bedeutende Unternehmen. Zu einen wird ein dm-Markt errichtet, zum anderen baut die Firma Krämer Pferdesport eine Niederlassung inklusive Reitplatz.

Eine weitere wichtige Entscheidung in der Gemeinde war der Neubau der Autobahnpolizei. Das Land Baden-Württemberg investiert in den Standort Mühlhausen-Ehingen für einen, wie es auf dem Bauschild steht, Neubau taktischer Einsatzzug und Erweiterung Verkehrskommissariat für die Polizei.

Wichtige Investitionen zum Wohl und für das gute Einvernehmen in der Gemeinde sind die wiederkehrenden Veranstaltungen. Dazu sind laut Lehmann sicherlich das 50. Ehinger Herbstfest und das Senioren-Sommerfest im Kiesgrüble zu nennen.

Das nächste Jahr wartet mit weiteren Vorhaben auf, die für die Entwicklung von Mühlhausen-Ehingen einen hohen Stellenwert haben. "Dazu gehören die weitere Ansiedlung von Betrieben und die Erweiterung der Wohnbaugebiete", so Bürgermeister Lehmann. In Ehingen wird die Gemeinde für die Überbauung des Hirschen-Areals einen Bauträger suchen. Für dieses Wohnungsbau-Projekt wird die Gemeinde das Grundstück verkaufen.

Auch für das im Ort lange diskutierte Zukunftsprojekt "Soziales Netzwerk und Wohnen im Alter" werde die Gemeinde einen Bauträger suchen. Die Änderung des zu bebauenden Bereichs habe keinen Einfluss auf die bereits seit zwei Jahren im Bürgerprozess geleistete Planungsarbeit, betont der Bürgermeister. Gleichgewichtig sei dabei auch die Gründung des Bürgervereins, der ja für Betreuung und Organisation des sozialen Netzes unabdingbar sei.

"Langweilig wird es nicht werden und Dank der vielen Helferinnen und Helfer, wie der Helferkreis Flüchtlinge, wird es ein gutes Jahr werden", schließt Bürgermeister Hans-Peter Lehmann mit einem vielversprechend zufriedenen Lächeln.

Projekte im Jahr 2017