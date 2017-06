Singen Baubeginn für Singens neue Hegaustraße als attraktive Achse in der Innenstadt

Bagger beißen sich durch den alten Straßenbelag, der bis Herbst komplett neu gepfalstert werden soll.

"Bis Martini sind wir fertig", verspricht Fachbereichsleiter Uwe Kopf nach dem Start zur Neugestaltung der Singener Hegaustraße als Verbindungsachse zwischen den beiden Fußgängerzonen Scheffel- und August-Ruf-Straße. Während derzeit der bisherige Belag abgeräumt wird, soll direkt nach dem Stadtfestende bis zum nächsten verkaufsoffenen Sonntag in Singen die Straße bis Herbst frisch herausgeputzt werden.

Speziell wegen des Stadtfestes am vergangenen Wochenende habe man nach den vorangegangenen Tiefbauarbeiten aus Sicherheitsgründen asphaltiert, so Kopf. Künftig versprechen, wie er verrät, helle und großformatige Bodenplatten, schöne Pflanzquartiere, so wie moderne Spielgeräte, Sitzgelegenheiten und Fahrradständer neues Flair. Eine besondere Herausforderung sei, wie Bauleiter Michael Spreizer von der Singener Stadtverwaltung anmerkt, die Zuwegung zu den Geschäften in der Straße zu sichern. Da die Entwässerung der Straße künftig mittig erfolgen soll, seien die Bauabschnitte längs von der Fußgängerzone bis zur Erzbergerstraße statt quer gegliedert.