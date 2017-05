Singen Baubär Bruno soll's in Singen richten

Die Stadt Singen hat ein witziges Baustellen-Infosystem entwickelt. Es soll die Autofahrer angesichts der vielen Starßenarbeiten bei Laune halten – zumindest ein bisschen.

Singen – "In Singen brummt's", schreibt der neue Leiter des Straßen- und Tiefbauamtes, Uwe Kopf, mit einem Textmarker auf das Warndreieck. Noch hat er dabei ein breites Lachen im Gesicht. Und damit auch den Verkehrsteilnehmern übers Jahr bei der Vielzahl der Straßenbaustellen nicht ganz das Lachen vergeht, hat die Verwaltung ein Baustellen-Informations-System entwickelt. Denn eines ist klar: Wo gebaut wird, entstehen auch Hindernisse.

Schon bei der Verabschiedung des städtischen Haushaltes konnte man erahnen, dass es auf Singens Straßen in diesem Jahr nicht sehr gemütlich wird. Nicht alle baulichen Eingriffe in den Straßenraum werden so geschmeidig im Verkehr mitlaufen, wie die Wanderbaustelle für die neuen Radwege in der Rielasinger Straße. "Es geht sehr viel voran in der Stadt", freut sich Oberbürgermeister Bernd Häusler. Doch die Erneuerung fordert auch Geduld und Opfer von den Bürgern. "Da wir alle wissen, dass bei der Vielzahl der Baustellen die Übersicht verloren geht, haben wir uns entschieden, ein Baustellen-Informations-System zu schaffen."

Bruno der Baubär ist ein Eigengewächs aus der Stadtverwaltung. Stefanie Lemke von der Hausdruckerei hat das Baustellen-Maskottchen gezeichnet und überlebensgroß herstellen lassen. Mit einem Vorfahrt-Achten-Schild in der linken Tatze und einem Bauplan in der rechten soll der lustige Geselle hitzige Gemüter vor jedem Baustellenhindernis besänftigen.

Doch damit es gar nicht erst zu Wartezeiten kommt, können sich die Bürger seit Montag auch im Internet über die aktuellen Baustellen informieren. Da steht dann der kleine Bär mit Plan und Schaufel in den Pranken inmitten des Stadtplanes. Zum Beispiel in der Julius-Bührer-Straße, wo – wenn man im elektronischen Stadtplan auf die Legende klickt – von der Maggipforte bis zur Fittingstraße noch bis Ende Juli ausgebaut wird. Diese Straße wird später als Umleitung benötigt, wenn die Bahnhofstraße mit den beiden Kreisverkehren und dem Platz mit Busbahnhof umgebaut wird. Bis Ende Mai solle auch der Kreisverkehr in der Max-Porzig-Straße fertig sein, teilt der Baubär mit, wenn man ihn auf dem elektronischen Stadtplan anklickt.

Wie sich die Baustellen auf die Buslinien und ihre Pünktlichkeit auswirken, soll das Informationssystem ebenfalls vermitteln. Tagesbaustellen sollen hier jedoch nicht vermerkt werden. Eingang in das Leitsystem finden nur Baustellen von einer Dauer ab einer Woche. Dazu gibt es künftig auch Bilder und Informationen über Umleitungen. "Bei Großbaustellen werden wir die Bürger zu Informationsveranstaltungen einladen", sagt Häusler. Es gehe ihm um größtmögliche Transparenz.

Insgesamt wird Uwe Kopf mit seiner Abteilung in diesem Jahr 24 Straßenbaustellen zu betreuen haben. Von der Brückensanierung in Bohlingen über den Kreisverkehr bei der Radrennbahn bis hin zu den Fundamenten für den Busbahnhof. Dazu stehen die Planungen für das Einkaufszentrum Cano, der Umbau der Hegaustraße nach dem Stadtfest und die europaweite Ausschreibung und der Baubeginn für den Herz-Jesu-Platz an.

Herausforderungen

Bis Herbst 2017 müssen die Weichen für den Herz-Jesu-Platz gestellt sein. Hier entstehen 130 Wohnungen des Siedlungswerks und eine Tiefgarage der Stadtwerke mit 135 Stellplätzen sowie ein Café. Der Platz wird neu gestaltet. Bis April 2019 muss alles abgerechnet sein. Wird der Zeitrahmen nicht eingehalten, so gehen Zuschüsse in Millionenhöhe verloren. Wegen der guten Baukonjunktur ist es nicht einfach Handwerker zu bekommen. (gtr)