Singen Ballett-Klassiker vom Feinsten: Der Nussknacker in der Stadthalle Singen

Die herzerwärmende Darbietung ließ das frostige Winterwetter für eine Weile vergessen: Bei der Aufführung des Balletts "Der Nussknacker" wurde das Publikum in der Singener Stadthalle in die bunt glitzernde Traumwelt eines kleinen Mädchens mitgenommen.

Sowohl im farbenfrohen Bühnenbild und in traumhaft schönen Kostümen als auch in der Choreografie spiegelte sich viel Liebe zum Detail wider. Das Ensemble des Staatlichen Russischen Balletts Moskau begeisterte mit Professionalität und Perfektion sowie mit Anmut und Grazie. Diese großartige Leistung wurde von den Zuschauern mit viel Beifall, Jubel und Bravo-Rufen belohnt.

Besonders beeindruckten die Solisten in den Hauptrollen: Hier glänzten Anna Shcherbakova als Maria und Dimitry Kotermin als Nussknackerprinz. Beide waren bereits bei vorangegangenen Gastspielen – unter anderem im Ballett "Schwanensee" – in Singen zu sehen und überzeugten erneut mit herausragendem Können. Die Rollen erfordern ein Höchstmaß an Präzision wie auch an Kraft, Leistung und Ausdruck. Umso faszinierender, mit welch spielerischer Leichtigkeit die Tänzer agieren.

"Der Nussknacker", nach dem Märchen von E.T.A. Hoffmann und der Musik von Piotr Iljitsch Tschaikowski, wurde 1892 in St. Petersburg uraufgeführt und ist eines der beliebtesten Ballette. In zwei Akten wird die Geschichte von Maria erzählt, die eine Nussknacker-Puppe zu Weihnachten geschenkt bekommt. In der Nacht bewacht sie die im Spiel verletzte Puppe und fängt an, zu träumen: Von riesigen Mäusen, die sich auf den Nussknacker stürzen, von kämpfenden Zinnsoldaten, vom Sieg über die Mäuse, von der Verwandlung des Nussknackers in einen Prinzen und seinem Schloss im Königreich der Süßigkeiten samt großem Fest.

Ende des Traums und Höhepunkt ist der Tanz von Maria und dem Prinzen – eine grandiose Darbietung beider Solisten. Was auffiel, war die Qualität der Musik, die per Lautsprecher eingespielt wurde. Bei Ballettkunst auf diesem Niveau wäre ein Live-Orchester weit mehr als das fehlende Tüpfelchen auf dem i.