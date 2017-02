Bahnhofsstraße Singen: Betrunkene randaliert vor Gebäude

Die Polizei in Singen hat Dienstagnacht, gegen 1 Uhr eine deutlich alkoholisierte Frau in Gewahrsam genommen.

Die 46-Jährige habe vor einem Gebäude randaliert und die Beamten während des Einsatzes mehrfach beleidigt, teilen die Beamten mit. Schon am Montagnachmittag sei die Frau in einen Streit in der Hauptstraße in Singen verwickelt gewesen. Bei der Auseinandersetzung habe die 46-Jährige einen 69-jährigen Mann geschlagen und gegen die Scheibe einer Gaststätte getreten. Darüber hinaus steht die Frau im Verdacht, die Wand eines Gebäudes mit Farbe beschmiert zu haben, so die Polizei. Gegen sie werde nun wegen Beleidigung und Sachbeschädigung ermittelt.