Singen Bahnhof Singen: Polizei nimmt gesuchten Mann fest

Bei einer Personenkontrolle am Singener Bahnhof haben Bundespolizisten am Wochenende einen zur Fahndung ausgeschriebenen 23-Jährigen festgenommen.

Am vergangenen Samstag, gegen 13 Uhr, überprüften die Beamten den jungen Mann am Bahnhof in Singen routinemäßig, teilt die Polizei mit. Dabei habe sich herausgestellt, dass gegen den 23-Jährigen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Konstanz vorlag. Wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sei der Mann in der Vergangenheit vom Amtsgericht Radolfzell zu einer Geldstrafe in Höhe von 4200 Euro verurteilt worden. Da er die Summe bislang nicht bezahlt hatte und das Geld auch bei der Kontrolle am vergangenen Samstag nicht aufbringen konnte, brachten ihn die Polizisten zur Verbüßung einer Ersatzfreiheitsstrafe von 140 Tagen in ein Gefängnis, teilen die Beamten mit.