Singen Autofahrer unter Drogeneinfluss

Junger Mann fällt bei Kontrolle in Singen auf

Eine richterlich angeordnete Blutentnahme veranlassten Beamte des Polizeireviers bei einem 20-jährigen Autofahrer, den sie am Montagabend gegen 21.20 Uhr in der Hombergerstraße überprüften und bei dem sie Anzeichen von Drogeneinwirkung feststellten. Der junge Mann hatte laut Polizeibericht selbst eingeräumt, dass er in den vergangenen Tagen Cannabisprodukte konsumiert habe. Der 20-Jährige, dem die Weiterfahrt untersagt wurde, hat sich nun wegen Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss zu verantworten.