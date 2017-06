Gottmadingen Autofahrer flüchtet nach Aufprall

In Gottmadingen kümmerte sich ein Unfallverursacher nicht um den von ihm angerichteten Schaden

Bei Starkregen und mit vermutlich nicht angepasster Geschwindigkeit ist ein unbekannter Fahrzeugführer am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr von der Hauptstraße kommend, nach rechts in die Bahnhofstraße abgebogen. Laut Polizeibericht geriet er dabei auf die Gegenfahrbahn und prallte mit der Front gegen die Fahrerseite eines in der Bahnhofstraße an der Einmündung wartenden Ford KA. Ohne sich um den dadurch am Ford verursachten Schaden von rund 3000 Euro zu kümmern, flüchtete der Verursacher mit seinem Fahrzeug von der Unfallstelle. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder Hinweise auf das wahrscheinlich im Bereich der linken Vorderseite beschädigten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Gottmadingen, Telefon (0 77 31)14 370, zu melden.