Singen Autodieb baut Unfall und flüchtet zu Fuß - Polizei sucht Zeugen

Polizei fahndet nach einem 30-Jährigen, der in Singen einen VW Caddy mit Totalschaden zurück gelassen hat

Rund sieben Stunden, nachdem ein bislang Unbekannter einen VW Caddy am Mittwoch gegen 14.45 Uhr am Singener Bahnhof entwendet haben soll, hat es Rumms gemacht. Gegen 22 Uhr hat der unbekannte Täter bei einem Unfall in der Straße Zum Umschlagbahnhof im Industriegebiet heftigen Schaden verursacht. Laut Polizei dürfte er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in einer scharfen Kurve zur Straße Pfaffenhäule von der Fahrbahn abgekommen sein und dabei den Zaun eines Betriebsgeländes durchbrochen haben. Schließlich stieß er frontal gegen einen Baum. Zeugen haben den Fahrer mit einer blutenden Verletzung oberhalb eines Auges angetroffen. Noch vor dem Eintreffen der Polizei ergriff der verletzte Tatverdächtige die Flucht. Am Auto entstand laut Polizei Totalschaden in Höhe von rund 25 000 Euro. Den sonstigen Schaden beziffern die Ermittler auf rund 3000 Euro.

Das Fahrzeug dürfte der als etwa 30-jährig beschriebene Mann bereits gegen 14.45 Uhr gestohlen haben. Der Wagen mit Frankfurter Zulassung war laut Polizei mit steckendem Zündschlüssel an der Bahnhofstraße abgestellt. Er dürfte von dem späteren Unfallverursacher entwendet worden sein, heißt es im Polizeibericht.

Laut Zeugenbeschreibung hat der Flüchtige eine blaue Jacke mit weißen Schulterstreifen getragen. Jetzt sucht die Polizei nach weiteren Zeugen, die beispielsweise beobachtet haben, wie der silberfarbene VW-Caddy in der Bahnhofstraße entwendet wurde. Laut Polizei soll sich der Diebstahl in Höhe von Hausnummer 8 ereignet haben. Interessant ist für die Polizei auch, wer das Fahrzeug zwischen Diebstahl und dem späteren Unfall gesehen hat, oder wer den Unfall beobachten konnte. Womöglich haben Zeugen den flüchtenden Täter gesehenoder können Hinweise zu einer Person mit der erwähnten Verletzung über dem Auge oder der beschriebenen Kleidung geben.

Hinweise an die Polizei in Singen, Tel. (07731)888-0.