Singen Autobahnkreuz Hegau: Auto prallt gegen Betonwand - zwei Personen verletzt

Ein Auto ist am späten Donnerstagabend auf der A 81 zwischen dem Autobahnkreuz Hegau und der Anschlussstelle Singen ins Schleudern geraten und gegen die Betonleitwand geprallt. Zwei Personen mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, ist der Unfall zwischen dem Autobahnkreuz Hegau und der Anschlussstelle Singen geschehen. Zwei Personen wurden dabei verletzt. Die Polizei geht davon aus, dass nicht angepasste Geschwindigkeit Grund für den Unfall war. Das Auto sei erst nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und sei nahezu frontal gegen die Leitplanken geprallt. Von dort sei das Auto auf die andere Seite der Fahrbahn geschleudert worden und dort in die Betonleitwand geprallt.



Anschließend kam das Auto zum Stillstand. Eine unmittelbar danach die Unfallstelle passierende Autofahrerin überfuhr den auf der Fahrbahn liegenden Kühler des Mercedes, der sich unter dem Auto verkeilte und das Fahrzeug abrupt abbremste. Die Frau und der Unfallverursacher wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Auto des Mannes dürfte Totalschaden in Höhe von rund 25.000 Euro entstanden sein.