Singen Autobahn 81: Fahrer verliert Holzschränkchen

Ein in Richtung Stuttgart fahrender Autofahrer ist am Samstag, gegen 17.15 Uhr auf der Autobahn 81 über ein auf der Straße liegendes Holzschränkchen gefahren.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, entstand dabei an dem BMW des Fahrers ein Schaden von rund 3000 Euro. Die Polizei ist nun auf der Suche dem demjenigen, der das Schränkchen verloren hat. Die Polizei vermutet, dass das Schränkchen auf dem Dach oder in einem offenen Anhänger transportiert wurde. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Mühlhausen-Ehingen, Telefon: (0 77 33) 9 96 00.