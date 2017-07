Singen Autobahn 81: Baustellenbereich nach Unfall blockiert

Ein Autofahrer ist am Mittwoch, gegen 23 Uhr im Baustellenbereich zwischen dem Hohentwieltunnel und der Anschlussstelle Singen auf ein anderes Auto gefahren.

Die Polizei geht laut einer Pressemeldung davon aus, dass der Unfall aus Unachtsamkeit geschah. Die beiden Autos blockierten die einzige Fahrspur. Eines der Autos sei außerdem nicht mehr fahrbereit gewesen und habe mit einem Kran von der Gegenfahrbahn geborgen werden müssen. Daher waren beide Fahrtrichtungen zeitweise gesperrt. Dadurch kam es in beiden Richtungen zu Rückstaus. Verletzt wurde niemand. An den Autos entstand jeweils ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.