Singen Autobahn 81: Auto schleudert in Leitplanke und Anhänger

Ein 34-Jähriger ist am Donnerstag, gegen 9 Uhr, bei Regen mit seinem Auto auf der Autobahn 81 ins Schleudern geraten.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, geschah der Unfall zwischen der Anschlussstelle Singen und dem Autobahnkreuz Hegau. Demnach schleuderte das Auto erst gegen die rechte und linke Leitplanke und dann mit dem Heck gegen den Anhänger eines anderen Autos. Dabei wurde der 34-Jährige leicht verletzt, an seinem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 30 000 Euro. Am Anhänger entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. Der Schaden an den Leitplanken ist noch nicht bekannt.