Singen Auto überschlägt sich mehrmals

Ein 34-Jähriger ist auf der Bundesstraße 33 neu zwischen dem Autobahnkreuz Hegau und der Anschlussstelle Steißlingen mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen.

Wie die Polizei am Montag in einer Pressemeldung berichtete, geschah der Vorfall am Freitag, gegen 7.30 Uhr. Demnach überschlug sich das Auto mehrmals und blieb dann auf der Seite liegen. Der Fahrer konnte sich über die Beifahrertür aus dem Auto befreien. Er sei vermutlich unverletzt geblieben, wurde aber vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto dürfte laut Polizei Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro entstanden sein. Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Warum der 34-Jährige von der Fahrbahn abkam, ist noch nicht klar.