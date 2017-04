Singen Auto schleudert von der Autobahn und gegen einen Baum

Ein 30 Jahre alter Mann ist am Mittwoch, gegen 15 Uhr mit dem Auto von der A81 geschleudert worden.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, war der Mann in Richtung Singen gefahren und hatte nach dem Kreuz Hegau ein anderes Fahrzeug überholt. Auf der mit Schneematsch bedeckten Straße sei sein Auto ins Schleudern geraten und nach rechts von der Autobahn abgekommen. Das Auto durchbrach einen Wildschutzzaun und prallte gegen einen Baum. Der Autofahrer und seine Beifahrerin wurden nicht verletzt. Am Auto entstand ein Schaden von rund 6000 Euro.