Singen Auto erfasst siebenjähriges Mädchen frontal

Eine Siebenjährige ist am Dienstag, gegen 17 Uhr mit dem Fahrrad aus Richtung Berliner Platz auf dem Radweg der Worblinger Straße gefahren.

Laut einer Pressemeldung geht die Polizei davon aus, dass das Kind vor der Kreuzung zur Industriestraße auf die Worblinger Straße fuhr, ohne auf den Verkehr zu achten. Die junge Radfahrerin habe die Straße an der dortigen Verkehrsinsel überqueren wollen. Dabei wurde sie von der rechten Front eines Autos erfasst und stürzte auf die Straße. Nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Wie es in der Meldung weiter heißt, hat das Mädchen vermutlich nur Prellungen erlitten.