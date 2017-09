Singen Auto erfasst Frau auf dem Fahrrad

Mit einer Gehirnerschütterung ist eine 65 Jahre alte Radfahrerin am Donnerstag, gegen 21.30 Uhr in ein Krankenhaus gebracht worden.

Laut einer Pressemeldung der Polizei fuhr ein 28 Jahre alter Autofahrer aus der Carl-Benz-Straße in die Kreuzung zur Grubwaldstraße und nahm der Frau dabei die Vorfahrt. Die Frau wurde vom Auto erfasst. Dabei zersplitterte die Frontscheibe des Autos, weswegen sich der 28-Jährige leichte Schnittverletzungen am Arm zuzog. Laut Polizei gibt der Autofahrer an, dass die Beleuchtung am Fahrrad der Frau nicht eingeschaltet gewesen sei. Ob dies simmt, konnte bisher laut Polizei noch nicht geklärt werden.