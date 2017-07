singen Auszug aus der Singener Pestalozzischule

Die Förderschüler gehen künftig zur Wessenbergschule. Im alten Schulhaus finden ab Herbst 2018 der Schulkindergarten und das Maggi-Kinderhaus eine neue Bleibe. Dafür will die Stadt 1,7 Millionen Euro investieren.

Ruhig liegt der Gebäudekomplex der Pestalozzischule im Münchriedgelände. Umgeben von Wiese, Bäumen und Aach wirkt der Flachbau wie eine Oase. Für die Kinder mit Behinderungen, die hier über Jahrzehnte unterrichtet wurden, hatte die Schule mit dem geschützten Innenhof genau diese Funktion. Doch nun sind an vielen Fenstern die Rollläden heruntergelassen. Mit diesem Schuljahr ist eine Ära zu Ende gegangen. 50 Jahre wurden hier Förderschüler unterrichtet. Die Pestalozzischule – ohnehin schon eine Außenstelle der Wessenbergschule – wird nun endgültig in diese integriert.

Integration ist ohnehin der Grund für diese Entwicklung. Immer mehr Kinder mit einer Einschränkung gehen in Inklusionsklassen in Regelschulen, sodass zuletzt nur noch 34 Schüler in der Pestalozzischule unterrichtet wurden.

Seit Tagen wird nun in der gepackt. Die Klassenzimmer sind bereits weitgehend ausgeräumt. In den Fluren stapeln sich Unmengen von Umzugskartons und jede Menge Lernmaterial. Ein Skelett lugt in einer Ecke unter der Plastikfolie hervor. Provisorische Regale sind gefüllt mit ganzen Klassensätzen voller Deutschbücher. Hocker, Tische, Werkzeuge, Matratzen, Musikinstrumente, Plastikboxen mit Legosteinen, Overheadprojektoren und viele andere Dinge stapeln sich in den langen Schulgängen. Die stellvertretende Schulleiterin Simone Riegger und ihre Lehrerkollegin Michaela Jäkle wühlen sich durch die Sachen und beschriften alle Gegenstände. Grüne und rote Aufkleber weisen die Kisten dann künftigen Klassenräumen im neuen Domizil zu.

"30 Kollegen haben seit Beginn der Woche die Klassenräume ausgeräumt und alle Gegenstände in die Mitte der Zimmer gestellt, damit die Räume gestrichen werden können", erzählt Simone Riegger. "Wir nehmen mit, was wir drüben gebrauchen können."

Doch das "Drüben" ist noch nicht wirklich komplett aufnahmefähig. Wenn am 31. August die Kisten und Möbel abgeholt werden, ist der Anbau der Wessenbergschule noch nicht bezugsreif. "Das bedeutet, dass wir Teile im Keller lagern müssen", sagt Michaela Jäkle.

Mit einer ganzen Schule umzuziehen, ist alles andere als alltäglich. Das wissen auch die beiden Lehrerinnen. "Wir machen aus zwei Schulen eine und müssen jetzt die Gelegenheit nutzen, uns Ballast zu trennen", sagt Simone Riegger. Ab September werden beide Schulen unter einem Dach vereint sein. Die Wessenbergschule bekommt eine Mensa und eine neue Bibliothek. Die Schulerweiterung kostet rund 650 000 Euro. Der Umbau der Pestalozzischule zur Kindertageseinrichtung wird rund 1,7 Millionen Euro kosten.

Die neue Schule

Die Wessenbergschule ist bisher als Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt von lernbehinderten Kindern konzipiert. In der Pestalozzischule werden geistig behinderte Kinder unterrichtet und gefördert. Beide Einrichtungen werden zu Beginn des neuen Schuljahres in der Wessenbergschule vereint. Die Wessenbergschule hat derzeit 57 Schüler, die Pestalozzischule 34. 41 Kinder mit Behinderungen besuchen Inklusionsklassen in Singener Regelschulen.