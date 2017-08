Singen Auszeichnung: Kulturförderpreis für den 18-jährigen Markus Störk

Der Lions Club Singen-Hegau zeichnet den 18-jährigen Sänger und Schauspieler Markus Störk aus Worblingen aus.

Die Verleihung des Kulturförderpreises durch den Förderverein des Lions Club Singen-Hegau wurde in diesem Jahr im Rahmen eines Konzertes des Bodensee Kammerorchesters vollzogen. Glücklicher Gewinner des mit 2000 Euro dotierten Preises war der erst 18-jährige Worblinger Sänger und Schauspieler Markus Störk. Im vollbesetzten Bürgersaal ging der Präsident des Lions Clubs Singen-Hegau, Michael Arnold, nach seinem Willkommensgruß auch noch einmal kurz auf die Aufgaben des Clubs ein. So habe man den Schwerpunkt seit nunmehr schon 20 Jahren auf die Förderung der Kultur, insbesondere bei der Jugend gelegt. Auch das Bodensee Kammerorchester sei im Jahr 2006 schon einmal Träger des Förderpreises gewesen.

Mit Mozarts Ouvertüre zur Zauberflöte zeigten dann die von Dirigent Gero Wittich geleiteten 46 Musikerinnen und Musiker des Kammerorchesters, dass hier klassische Musik vom Feinsten geboten wird. Viele Orchestermitglieder gehören namhaften Orchestern an. Als Bodensee Kammerorchester trifft man sich nur einmal im Jahr zu einer intensiven Probenphase. Ein Konzerthöhepunkt war dann der Auftritt der Geigensolistin Kathrin ten Hagen, die sich beim Violinkonzert Nr.3 h-moll als wahre Virtuosin präsentierte. Das Publikum bedankte sich mit lang anhaltendem Beifall bei der Solistin und bei Dirigent Gero Wittich.

„Was soll man da noch sagen?“ Mit diesen Worten bedankte sich Peter Jürgen Sander, Vorsitzender des Kulturausschusses des Lions Club, noch einmal bei Kathrin ten Hagen, dem Orchester und dem Dirigenten für die „wunderschönen Konzertstücke“. Danach folgte die Laudatio zur Verleihung des Kulturförderpreises 2017. Hier ging Peter Jürgen Sander zunächst auf die Aktivitäten von Lions International (siehe Infokasten) und von Lions Singen-Hegau ein.

Nach diesen Ausführungen wartete das Publikum, sowie auch das auf seinen Plätzen gebliebene Orchester, auf die Bekanntgabe des diesjährigen Preisträgers. Wie im Fernsehen machte der Kulturausschussvorsitzende die Sache etwas spannend. Er sprach von einem jungen aufstrebenden Künstler, er sei 18 Jahre jung und stamme aus Rielasingen-Worblingen. Schon als Kleinkind habe er mit verschiedenen Instrumenten hantiert. Mit fünf Jahren fiel er bereits Musikdirektorin Ulrike Brachat auf und begann bei ihr mit musikalischer Früherziehung. Weitere Stationen in der Singschulausbildung waren dann der Vorchor und der Sologesang. „Die Jugendmusikschule Westlicher Hegau war von Kind an seine künstlerische Heimat für seine Musik und sein Schauspiel“, so Sanders Eindruck.

Momentan besuche der Preisträger das Wirtschaftsgymnasium in der Evangelischen Schule Schloss Gaienhofen, insbesondere wegen der Arbeitsgemeinschaften im Bereich Musik und Theater. Nach den Namen mehrerer Förderer und den inzwischen schon verliehenen Preisen und Auszeichnungen verriet Peter Jürgen Sander endlich den Namen des diesjährigen Preisträgers: Markus Störk aus Worblingen. Mit seiner hervorragenden Baritonstimme gab er dann auch gleich eine Kostprobe seines Könnens. Am Klavier begleitet von Ulrike Brachat sang er: „Wenn ich einmal reich wär“ aus dem Musical Anatevka.

Der Lions Club

Lions International wurde vor 100 Jahren in Chicago geründet. Es handelt sich um die weltweit größte Service Organisation mit fast 1,4 Millionen Mitgliedern in 47 000 Clubs. In Deutschland gibt es 1600 Clubs mit 52 000 Mitgliedern. Unter dem weltweiten Motto "We serve" hilft Lions International weltweit bei Katastrophen. (bo)