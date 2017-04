Singen Ausstellung in der Singener Kinderklinik

Hilfsprojekt Skipsy macht auf Kinder psychisch erkrankter Eltern aufmerksam. Ein Buch soll vor dem Vergessen bewahren.

Wenn Erwachsene psychisch erkrankt sind, hilft man ihnen. "Aber wer denkt an die Kinder", fragt sich Maria Müller. Sie hat das Hilfsprojekt Skipsy gegründet. Das steht für Singener Kinder psychisch kranker Eltern. Die Gruppe wendet sich Kindern zu, die vergessen werden und leistet Aufklärungs- und Bewältigungsarbeit, um sie am normalen Leben teilhaben zu lassen. Zum Beispiel durch Kunsttherapie. Anderthalb Jahre arbeiteten Kinder und Jugendliche an Texten und Bildern, die psychische Krankheiten, den Umgang und die Bewältigung mit ihnen, sowie Gefühle thematisieren – auch als Hilfe für andere junge Menschen.

Nun wurden die Bilder aus dem Buch "Die Alleskönner? Sind wir das?" in der Kinderklinik ausgestellt. Vier Wochen sind die Bilder zu sehen. Sie sollen aufmerksam machen. "Es mangelt an Aufklärung über die Krankheiten", sagt Müller. Deshalb nehmen die Helfer sich viel Zeit um Begriffe wie Depression oder Schizophrenie greifbar zu machen. Welche Assoziationen Kinder mit den Krankheitsbildern haben, wie sie ihnen selbst an ihren Eltern begegnet sind, das verarbeiten sie beim Malen. Die Bilder wurden schließlich nicht nur ein wichtiger Teil eines Buches, sondern durch die Ausstellung in der Kinderklinik auch darüber hinaus. Künstlerin Petra Ehinger, die die Kontakte zum Krankenhaus knüpfte, betonte das Unverfälschte der Kunst: "Wenn die Kinder frei heraus malen, bleibt kein Platz für Korrekturen."

Chefarzt Andreas Trotter lobte die Wirkung: "Es ist eine gute Sache die Bevölkerung auf die Thematik aufmerksam zu machen." Psychische Erkrankungen seien nichts ungewöhnliches. Die 29 Kinder und Jugendlichen, die sich aktuell in Betreuung befinden, wissen das mittlerweile. Jaqueline, eine der Betroffenen, las während der Vernissage selbstbewusst einen Ausschnitt aus dem Buch.

Unterstützt wird das Projekt vom Awo-Kreisverband Konstanz und dem Förderverein Sozialpsychiatrie nordwestlicher Landkreis Konstanz. Einige Singener Kinderärzte überweisen junge Patienten sogar an Skipsy.