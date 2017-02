Singen Ausstellung "Gemeinsam Zukunft leben": 24 Portraits zeigen Wege zur Integration auf

Die Stadt Singen hat mit dem Filmemacher Fulvio Zanettini einen Ausstellung und einen Kurzfilm zum Thema Integration erstellt. Zu sehen sind die 24 Portraits von Singenern und Flüchtlingen im Bürgersaal.

Integration kann gelingen, lautet die Vision in der Stadt. Voraussetzung ist: "Wenn Bürger, Geflüchtete und Verwaltung gemeinsam die Zukunft angehen", betont Marcel Da Rin von der Singener Kriminalprävention. Gemeinsam mit Fulvio Zanettini hat er einen Film gedreht, der zeigt, wie Singen sich dieser Aufgabe stellt. Es wird erzählt, wie Geflüchtete ihr Leben hier gestalten und wie gemeinsam Zukunft und Alltag entstehen kann. Mit zahlreichen Gästen wurde die Ausstellung "Gemeinsam Zukunft leben" im Bürgersaal eröffnet.

Die Botschaft ist klar: Integration kann gelingen. Das zeigt das Film- und Fotoprojekt mit 24 Portraits von Flüchtlingen und Singener Bürgern und dem Kurzfilm des Fotografen und Filmemachers Fulvio Zanettini. "Singen hat hier Enormes geleistet", sagte Oberbürgermeister Bernd Häusler bei der Eröffnung im Bürgersaal. Die Stadt sei seit dem Zweiten Weltkrieg mit Migranten groß geworden, viele Menschen hätten hier eine Heimat gefunden. "Dem Begriff Demokratie muss gerade in der heutigen Zeit eine gewichtige Bedeutung zufallen", bezog Häusler sich auf die aktuellen Tendenzen, die unsere Demokratie ins Wanken bringen könnten. Wir müssten alles dafür tun, dass Europa demokratisch bleibt, betonte der Oberbürgermeister.

Die derzeitigen Flüchtlingsströme stellten auch die Stadt vor eine große Aufgabe. "Mit der Aufnahme von 1000 Personen mehr war Singen gefordert", berichtete Marcel Da Rin als Leiter der Singener Kriminalprävention. Es habe Konflikte gegeben und die Vielfalt habe zu Unsicherheit geführt. Laut Statistiken sei Singen aber so sicher wie jede andere Stadt auch. Dank galt den Protagonisten und Fulvio Zanettini, der in Rom geboren wurde und in Köln lebt und arbeitet.

Das Film- und Fotoprojekt der Stadt entstand im Rahmen des Bundesprogramms "Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit" und wurde durch das Bundesfamilienministerium gefördert. Dabei schauen die portraitierten Personen den Betrachter direkt an. Neben den Fotos ist ihr Wunsch für die Zukunft zu lesen. Zum Beispiel von Solin Youssef. Die 16-Jährige will Frisörin werden. Wie sie, floh auch Nezar Al Mhazam aus Syrien. Der 40-Jährige wünscht sich, alles zurückgeben zu können, was Deutschland den Flüchtlingen gegeben hat. Der 60-jährige Singener Max Maier glaubt an die Zukunft, weil er um die Vergangenheit weiß.

Der Filmemacher

Fulvio Zanettini, Fotograf und Filmemacher, erblickte 1958 in Rom das Licht der Welt. Seit 1988 ist er freier Fotograf und Fotoreporter: Heute lebt und arbeitet er in Köln und auf der ganzen Welt.Der Film und die Ausstellung sind bis einschließlich Montag, 13. Februar, von 15 bis 19 Uhr im Bürgersaal zu sehen, der Eintritt ist frei. Der Kurzfilm kann auf einem USB-Stick erworben werden.