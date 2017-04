Singen Aussprache über Cano-Planung im Singener Gemeinderat

Der Singener Gemeinderat hat sich bei der Aussprache über den städtebaulichen Vertrag für das Einkaufszentrum Cano viel Zeit gelassen.

Nach Auskunft von Oberbürgermeister Bernd Häusler traf man sich am Freitag zu einer nicht öffentlichen Klausurtagung, die sich über vier Stunden hinzog. Grundsätzliche Bedenken gab es demnach nicht, die Stadträte formulierten bei einigen Details allerdings ihre Erwartungshaltung an den Investor. Dazu zählt laut OB Häusler der Wunsch nach einem gehobenen gastronomischen Angebot, die Ansiedlung eines Lebensmittelmarkts sowie die öffentliche Zugänglichkeit von Toiletten.

Bei der Gastronomie, die im Hotel Viktoria eingerichtet werden soll, würde nach Ansicht der Stadträte beispielsweise die Verwendung von Einweg-Verpackungen nicht zum Selbstverständnis der Stadt passen. Von der Ansiedlung eines Lebensmittelmarkts auf einer Fläche von 1600 bis 1800 Quadratmetern erhoffen sich die Lokalpolitiker außerdem die Verbesserung der innerstädtischen Nahversorgung. Geht es nach den Vorstellungen des Gemeinderats, sollten außerdem die Toiletten-Anlagen im Cano öffentlich zugänglich und gratis nutzbar sein. Nicht zuletzt wegen der möglichen hohen Frequentierung durch Bahnreisende will man jedoch Steuerungsmöglichkeiten über eine Gebührenordnung nicht grundsätzlich ausschließen. Einig war man sich im Gemeinderat allerdings in der Ablehnung eines Nutzungskonzepts wie man es beispielsweise von Autobahn-Toiletten kennt.

Nach Einschätzung von Bernd Häusler bestehen gute Chancen, dass die Wünsche des Gemeinderats vom Investor berücksichtigt werden, da die Ziele weitgehend deckungsgleich sind. Dass allerdings Wunsch und Wirklichkeit durchaus auseinander driften können, verdeutlichte der OB am Beispiel der Angebotsdefinition. "Wir sind uns mit dem Investor einig, dass im Cano keine Massen-Discount-Ware angeboten werden sollte", so Bernd Häusler, jedoch gebe es auch im Gemeinderat beziehungsweise in der Bevölkerung durchaus unterschiedliche Auffassungen darüber, wo genau die Grenzlinie zwischen Massen-Discount- und Qualitätsware verlaufe.

Problemlos verlief bei der Klausurtagung nach Darstellung des Oberbürgermeisters die Aussprache über Planungsdetails wie Aufzüge oder die Eingänge in das neue Center, ebenso wie die baulich transparente Gestaltung mit Verglasungen. Die komplette Planung soll noch einmal in einer öffentlichen Gemeinderatssitzung am Dienstag, 9. Mai, thematisiert werden, danach folgt die Offenlage. Die Investition wäre anschließend vertragsreif – Anfang nächsten Jahres könnten dann die Bauarbeiten beginnen, mit der Fertigstellung des Cano ist frühestens im Oktober 2019 zu rechnen.