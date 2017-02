Singen Aussicht auf eine florierende Singener Innenstadt

Die Rahmenbedingungen für den Singener Handel in der Innenstadt sind gut. Das liegt an der allgemeinen Hochkonjunktur – und zugleich investiert die Stadt in die Attraktivität der City.

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort – nach Lesart von Oberbürgermeister Bernd Häusler befinden sich die Singener Einzelhändler in einer äußerst komfortablen Position. Bei der Hauptversammlung der Werbegemeinschaft des City-Rings am Donnerstagabend zeichnete er das Bild einer allgemeinen Hochkonjunktur, wovon die Stadt Singen mit dem Allzeit-Hoch von mehr als 25 000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in besonderem Maße profitiere, außerdem befänden sich die Menschen in guter Kauflaune. Und es kommt nach Einschätzung des Rathauschefs noch besser: Die Stadt investiert in den nächsten Jahren viel Geld im Zentrum, was die Attraktivität deutlich erhöhen werde.

Teilweise werden die öffentlichen Gelder direkt vor der Haustür der Händler vergraben. So werde die Hegaustraße auf Vordermann gebracht und mittels eines Ringlaufs mit der August-Ruf-Straße vernetzt, die Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes lasse sich die Stadt in den nächsten Jahren acht bis neun Millionen Euro kosten, das Conti-Hochhaus werde voraussichtlich noch im Frühjahr abgerissen und neue Wohnquartiere etwa auf dem Kunsthallenareal oder die Umgestaltung des Herz-Jesu-Platzes mit 130 Tiefgaragenplätzen dürften die Lebensqualität und Kundenfrequenz in der City heben. Und addiert man dies mit dem Bedeutungszuwachs Singens durch das ECE/Cano, wird sich die Innenstadt nach Einschätzung von Bernd Häusler zum zentralen Handelsplatz in der Region entwickeln.

Wäre es bei der Rede des OBs geblieben, dann könnte man glauben, dass Geschäftsleute morgens die Ladentür aufschließen, tagsüber Geld kassieren und abends reich nach Hause gehen. So allerdings verhält es sich nicht, wie dem Bericht des City-Ring-Vorsitzenden Michael Burzinski zu entnehmen war. Insbesondere mit dem Geschenkgutschein als Zugpferd der Werbegemeinschaft gibt es Ärger. Der dadurch jährlich erzielte Umsatz beläuft sich zwischenzeitlich auf 400 000 Euro, wobei die Effekte weit höher liegen. Tatsächlich lassen die Besitzer von Gutscheinen rund das Fünffache an Geld in den Geschäften liegen.

Obwohl also die Geschenkgutscheine als Singener Hauswährung kaum mit Gold aufzuwiegen sind, geriet die Werbegemeinschaft just dadurch in Liquiditätsengpässe. Der Grund liegt Jahre zurück: Wie Michael Burzinki erläuterte, kam das Finanzamt 2010 bei der Bewertung der Transaktionen zu dem Schluss, dass etwa 20 Prozent der Gutscheine nicht eingelöst wurden und legte eine entsprechende Besteuerung zugrunde. Fast wäre dadurch im vergangenen Jahr der verkaufsoffene Sonntag im Rahmen des Martinimarkts gescheitert, zum Glück aber stehen der Werbegemeinschaft starke Partner zur Seite – vor allem der Marketing-Dachverband Singen aktiv. Mit einer neuen Satzung sowie einer klaren Kostenregelung für die transparente Handhabung des Gutscheinmodells sind Vorstand und Mitglieder zuversichtlich, künftig die Aktionen ohne Liquiditätsprobleme meistern zu können.

Trügerischer Überschuss

Der historische Webfehler im Konstrukt der Geschenkschecks des City-Rings liegt nach Ansicht des Vorsitzenden Michael Burzinski im Verzicht auf die Beratung durch einen Steuerberater, ferner wählte man eine pragmatische Handhabung: die Ein- und Auszahlungen wurden über ein Bankkonto (nicht über ein Treuhandkonto) geregelt. Der verbleibende Überschuss aus nicht eingelösten Gutscheinen sei für Aktionen der Kundenbindung verwendet worden, sodass letztlich das Geld für die Forderungen des Finanzamtes fehlte. Die Finanzierung des Martinimarkts oder die Beitragszahlung zur Reihe "Singen Classics" konnten dank Sponsoren, Beitragsstundungen oder Kostenübernahmen (insbesondere über das Netzwerk des Dachverbbands Singen aktiv) dennoch beglichen werden. (tol)