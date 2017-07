Singen Auktion zugunsten der Färbe

Der Singener Künstler Gero Hellmuth stellt dem Theater "Die Färbe" ein expressionistisches Bild zwecks Versteigerung zur Verfügung. Den 10. September sollte man sich aber noch aus einem anderen Grund im Terminkalender notieren: Als Auktionator betätigt sich Hans-Peter Jehle und der ist für seine launig-hintersinnigen Sprüche bekannt.

Singen – Das Singener Privattheater "Die Färbe" möchte mit einer Versteigerungsaktion sein Budget aufbessern: Am Sonntagmorgen, 10. September, kommt ein Gemälde des Singener Künstlers Gero Hellmuth unter den Hammer. Das Werk entstand eigens für eine Vorstellung in der Färbe, dessen Premiere an Silvester 2016 stattfand. Es handelte sich dabei um das Schauspiel "Die Spieldose" von Georg Kaiser (1878 bis 1945), das an der bretonischen Küste spielt. Gero Hellmuth schuf dafür die großflächige Kulisse, wobei ihm zweierlei gelegen kam: Erstens kennt er den nordfranzösischen Landstrich aus eigener Anschauung, zweitens kommt ihm der expressionistische Geist des Stücks entgegen.

Damit ist zugleich klar, wo das Bild seine beste Wirkung entfaltet. Es braucht Platz, duldet kaum Konkurrenz in seiner unmittelbaren Umgebung. Die Zielgruppe potenzieller Interessenten ist dennoch ansehnlich: Etliche Wände in Unternehmen oder öffentlichen Einrichtungen schreien geradezu nach einem Bekenntnis zum lokalen Kulturleben im Sinne der Stärkung ihrer Betriebspersönlichkeit. Aber natürlich können auch private Kunstsammler an der Versteigerung teilnehmen.

Neben dem Wert der besonderen Geschichte des Bildes, hat im Übrigen auch nicht jeder einen Gero Hellmuth an der Wand hängen. Der 1941 in Norddeutschland geborene Künstler ließ sich nach dem Studium an der Staatlichen Akademie der bildenden Künste in Karlsruhe sowie der Philosophie in Freiburg und Stuttgart im Jahr 1971 in Singen nieder. Er kann auf eine ganze Reihe von Ausstellungen in ganz Deutschland verweisen. So waren Werke von ihm in der Baden-Württembergischen Landesvertretung in Berlin zu sehen, ferner ist er Preisträger des Kulturförderpreises der Stadt Singen und er gewann den Wettbewerb "Kunst 99" der IG Metall.

Zum Ausdruck kommt die Wertschätzung auch durch den Mann, der die Versteigerung übernimmt: Hans-Peter Jehle wird die Auktion am 10. September im Rahmen der Auftaktveranstaltung der Färbe für die neue Spielzeit leiten. Der Mann ist einem größeren Publikum vor allem durch die TV-Moderationen der Konstanzer Fernsehfastnacht im Bewusstsein und Garant dafür, dass die Veranstaltung für potenzielle Interessenten an dem Gemälde wie auch für die Besucher ein Spaß wird.

Beim Blick in die Bücher des Privattheaters bleibt die Auktion für die Färbe allerdings eine ernste Angelegenheit. Zunächst ist man froh, mit Gero Hellmuth über einen Gönner zu verfügen. "Wir sind sehr dankbar, dass er eine Versteigerung seines stimmungsvollen Bildes zugunsten der Färbe veranlasst hat", schreibt Veronika Netzhammer in ihrer Funktion als Vorsitzende des Färbe-Fördervereins. Das Budget des Theaters in der Schlachthausstraße sei auf Kante genäht, mit dem Erlös aus der Versteigerung wolle man in die Erneuerung der Beleuchtungstechnik des Kneipentheaters investieren.

Gebote ab 3000 Euro

Bei der Auktion am 10. September liegt der Ausgangspreis für das expressionistische Werk von Gero Hellmuth bei 3000 Euro. Wer sich vorab über die Auktion beziehungsweise das Bild informieren möchte, wendet sich am besten an die Dramaturgin Cornelia Hentschel. Sie ist per mail unter diefaerbe@t-online.de oder telefonisch unter 077 31 / 64 646 (am besten montags bis samstags, 10 bis 14 Uhr) zu erreichen. (tol)